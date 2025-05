La Petite Maison dans la prairie : Netflix annonce le casting du reboot

On connait désormais les interprètes de quatre des principaux personnages du reboot de "La Petite Maison dans la prairie", que prépare actuellement Netflix.

Netflix travaille sur un remake de La Petite Maison dans la prairie

La Petite Maison dans la prairie a été l’une des séries les plus regardées au monde dans les années 1970 et 1980. Des millions de téléspectateurs ont suivi les aventures d’une famille de pionniers américains du XIXème siècle, débarqués dans le Minnesota afin de débuter une nouvelle vie. Et surtout de la cadette Laura Ingalls. Héroïne des épisodes, elle était aussi l’autrice des livres sur lesquelles se basait l’histoire de la série.

La diffusion originale de La Petite Maison dans la prairie s’est terminée en 1983. Vingt-deux ans plus tard, la série culte se prépare à faire peau neuve. Car nous savons depuis janvier dernier que Netflix en prépare un reboot. Plusieurs mois après nous avoir partagé cette information, le service de streaming vient d’annoncer les membres principaux du casting de ce futur show dans un communiqué.

Quatre des principaux personnages ont trouvé leurs interprètes

Laura Ingalls sera interprétée par Alice Halsey dans le remake de La Petite Maison dans la prairie. Jusqu’à présent, elle est surtout connue pour avoir donné la réplique à Brie Larson dans Lessons in Chemistry. Skywalker Hughes jouera la sœur aînée de Laura, Mary. On ne sait pas encore qui incarnera sa petite sœur, Carrie.

Luke Bracey, qui a déjà tenu l’un des principaux rôles de Holidate sur Netflix, prêtera ses traits au père de Laura, Charles Ingalls. Enfin, Crosby Fitzgerald, alias Sylvia dans Palm Royale, campera sa femme Caroline, la mère de Laura.

Rebecca Sonnenshine aux manettes

Netflix a aussi précisé que cette nouvelle version serait « une adaptation transformée » des livres de Laura Ingalls Wilder. Pour rappel, son synopsis officiel nous promet « un drame familial plein d’espoir, un récit épique de survie et une origin story de l’Ouest américain ». Et la série nous proposera « une vision kaléidoscopique des difficultés et des triomphes de ceux qui ont formé la frontière ».

Rebecca Sonnenshine, qui a notamment travaillé sur The Vampire Diaries et The Boys, a été choisie pour être la showrunner de la nouvelle version de La Petite Maison dans la prairie. Selon le communiqué de Netflix, elle est une grande fan de la série originale.

Le service de streaming n’a pas encore révélé de date de sortie pour la première saison du reboot.