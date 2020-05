La Petite Sirène : une suite en série est en préparation par l'équipe de Jane the Virgin

"La Petite Sirène" aura droit à une suite sous la forme d'une série ! L'équipe qui a créé Jane The Virgin sera derrière ce projet qui est encore en développement. Découvrez toutes les infos.

L’année dernière, un film live action de La Petite Sirène était annoncé par Disney. L'annonce du casting quant à elle, avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Mais voilà qu'un an après cette annonce, les adaptations du fameux conte de Hans Christian Andersen n’ont pas fini de voir le jour.

Gracie Glassmeyer, scénariste pour la série Jane The Virgin sera en charge de deux comédies selon Deadline. Ces séries seront aussi produites notamment par Jennie Snyder Urman, qui a créé la série mettant en vedette Gina Rodriguez. Le premier projet verra le jour sur la plateforme de streaming HBO Max tandis que le deuxième sera diffusé sur Peacock, la plateforme de streaming de NBC.

Une suite de La Petite Sirène post-conte

Un de ces deux projets en développement est bien une série basée sur le conte de Hans Christian Andersen. Mais cette série sera plus basée sur le conte que sur le film auquel nous sommes habitués. Le synopsis de la série qui a pour titre Washed Up, est le suivant :

C’est le conte de Hans Christian Andersen, La Petite Sirène, mais 15 ans plus tard. Après avoir abandonné sa queue de sirène dans l’espoir de se marier avec son prince à l’âge de 17 ans, notre princesse est maintenant malheureuse, a perdu toute motivation et se trouve dans un mariage sans amour. En d’autres termes, elle est juste une humaine basique. Mais quand son père meurt, elle suspecte qu’il a été tué. Elle décide alors d’embarquer dans une aventure épique pour sauver non seulement son royaume sous l’océan mais aussi toute l’humanité !

C’est donc une suite du conte que nous offre Gracie Glassmeyer. On rappelle que cette série aura comme productrice exécutive Jennie Synder Urman. Bientôt un an après l’arrêt de la telenovela moderne Jane The Virgin, c’est un projet ambitieux qui doit voir le jour. Bien que basée sur le conte, il est très probable que cette série attire les fans de Disney.

Aucun nom n’a encore été révélé pour le casting.