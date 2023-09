La série façon Gladiator de Roland Emmerich s'annonce épique

En production depuis plus d'un an, "Those About to Die", la série de Roland Emmerich sur le monde des gladiateurs, promet d'être un spectacle impressionnant.

Roland Emmerich fait son Gladiator avec Those About to Die

Alors que Ridley Scott prépare actuellement une suite de son film Gladiator (2000), Roland Emmerich compte lui aussi s'attaquer au genre du péplum et aux célèbres combattants qui se battait à mort dans la Rome antique. En effet, voilà un an qu'on nous annonçait que le réalisateur d'Independence Day (1996), The Patriot (2000) ou encore Le Jour d'après (2004) préparait une série sur le monde des gladiateurs. Titré Those About to Die, le show se précise grâce aux dernières informations de Deadline.

Le média américain annonce que les premières images devraient être montrées au prochain Marché international des contenus audiovisuels et de la coproduction (MIPCOM), qui se tiendra à Cannes du 16 au 19 octobre. Mais avant cela, les annonces de Deadline sont déjà rassurantes. La série aurait en effet un budget impressionnant de 150 millions de dollars. Prévue sur Peacock aux États-Unis, elle aurait déjà été achetée par Prime Video pour la diffusion dans plusieurs pays d'Europe.

Un tournage pas impacté par la grève

Si la série Those About to Die a pu avancer aussi vite, c'est également car la grève des acteurs et des actrices à Hollywood n'a pas impacté le tournage qui s'est déroulé aux studios Cinecittà de Rome (où HBO avait tourné la série Rome). En effet, la production ne dépend pas du syndicat SAG-AFTRA avec des comédiens en majorité britanniques ou européens (dont la franco-portugaise Sara Martins).

Parmi le casting, on note la présence de l'immense Anthony Hopkins qui incarnera l'Empereur Vaspasian, notamment à l'origine de la construction du Colisée. La série couvrira une période où la population romaine est particulièrement agitée et où le calme est maintenu uniquement grâce à de la nourriture donnée gratuitement, et aux divertissements spectaculaires, dont des courses de chars.

Anthony Hopkins dans Alexandre ©Warner Bros.

Quand on connaît le goût de Roland Emmerich pour les grands spectacles, on se dit que Those About to Die pourrait nous en même plein les yeux.

Enfin, en plus d'Anthony Hopkins et Sara Martins (Meurtres au paradis), Iwan Rheon (Game of Thrones), Tom Hughes (The English) et Gabriella Pession (Crossing Lines) sont également présents au casting. Nul doute qu'on suivra avec attention les retours du MIPCOM le mois prochain en attendant de pouvoir découvrir les premières images.