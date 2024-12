La série la plus attendue de l’année est enfin dispo sur Netflix

Très attendus depuis la sortie record de la première saison en 2021, les nouveaux épisodes du phénomène "Squid Game" sont enfin disponibles sur Netflix.

Squid Game est enfin de retour

Créée par Hwang Dong-hyuk, Squid Game se base sur un concept assez simple. La série nous fait suivre 456 personnes en difficultés financières qui s’affrontent au cours d’une compétition composée de jeux pour enfants. Avec à la clé, la somme de plus de 30 millions de dollars. Mais à chaque épreuve, les candidats risquent la mort...

Avant sa sortie en septembre 2021, il était presque impossible de prédire que Squid Game allait rencontrer un tel succès. Pourtant, la série sud-coréenne a été un véritable raz-de-marée. Elle est devenue la série la plus vue de l’Histoire de Netflix en seulement 17 jours, totalisant 111 millions de vues sur cette période ! Depuis, une deuxième saison a été annoncée. Et si elle a mis du temp à être prête à la diffusion, les fans peuvent désormais la découvrir.

La saison 2 est dispo sur Netflix

En ce lendemain de Noël, Netflix a fait un beau cadeau aux fans de Squid Game. Car la plateforme a mis en ligne l’intégralité de la deuxième saison de Squid Game ce jeudi 26 décembre. En revanche, alors que la première était composée de neuf épisodes, celle-ci est plus courte. Elle est cette fois découpée en sept épisodes.

Reste à savoir si le deuxième chapitre de Squid Game parviendra à se rapprocher du succès du premier. Voire même à faire encore mieux. On saura rapidement si ces nouveaux épisodes démarrent aussi fort que les premiers de la série lorsqu’ils avaient été dévoilés, il y a trois ans.

Un troisième et dernier chapitre

Vous pouvez donc découvrir dès maintenant les sept nouveaux épisodes de Squid Game sur Netflix. Comme annoncé en août dernier, la série créée par Hwang Dong-hyuk se poursuivra ensuite avec une troisième saison.

Et s’il aura fallu patienter trois ans entre le premier et le second chapitre, l’attente ne sera pas aussi longue avant la sortie des futurs épisodes. Car la saison 3 de Squid Game sera dévoilée en 2025. En revanche, Netflix n’a pas encore communiqué de date de sortie plus précise. Ni le nombre d’épisodes de cette dernière saison. La plateforme choisira-t-elle de sortir ces épisodes en plusieurs parties, ou une nouvelle fois d’un seul trait ?