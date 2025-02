La suite de cette série iconique est arrivée sur Disney+ et séduit déjà

De longues années après une première saison qui avait marqué les esprits, "Bref." est de retour pour un nouveau chapitre qui a déjà eu une très belle réception de la part de la critique.

Bref. saison 2 est arrivée !

Racontant sous la forme de courts épisodes le quotidien d’un homme cherchant à trouver l’amour, Bref. est l’une des séries les plus populaires à avoir été créées en France. Ses 82 épisodes, diffusées de 2011 à 2012 sur Canal+, ont été suivis par des millions de téléspectateurs.

Il y a quelques jours, Disney a surpris tout le monde en annonçant le retour de Bref. pour une deuxième saison, toujours créée par Kyan Khojandi et Bruno Muschio. L’autre surprise de cette annonce était la date de sortie imminente des nouveaux épisodes. Et depuis ce vendredi 14 février, ceux-ci sont disponibles sur Disney+.

Nouveau format mais mêmes visages

Comme expliqué il y a peu, Bref. change de format pour son retour. Alors que les épisodes de sa première saison ne dépassaient pas les trois minutes, ceux de son deuxième chapitre font chacun trente minutes. Au lieu d’être étalée sur 82 épisodes, cette nouvelle histoire est donc condensée en six épisodes.

En revanche, presque tous les acteurs principaux de la première saison sont de retour. Aux côtés de Kyan Khojandi, qui joue toujours le personnage principal, on retrouve dans ces nouveaux épisodes Baptiste Lecaplain Bérengère Krief, Alice David, Keyvan Khojandi et Mikaël Alhawi. Laura Felpin, Jean-Paul Rouve et Alexandre Astier incarnent quant à eux certains des nouveaux protagonistes de la série.

Des critiques dithyrambiques

Les nouveaux épisodes de Bref. nous font de nouveau suivre le quotidien du personnage joué par Kyan Khojandi, mais celui-ci a désormais 40 ans. On le retrouve donc dans de nouvelles situations alors que sa vie a évolué depuis la première saison. Et cette proposition séduit en grande majorité les critiques. Car la deuxième saison de la série a eu une réception très chaleureuse de la part de nombreux journalistes.

Pour le média Watson, Fred Valet qualifie le retour de Bref. de « brillant ». Dans les colonnes de Première, Charles Martin se dit « épaté » et parle d’une suite « très exaltante ». Pour Télérama, Pierre Langlais estime que ce deuxième chapitre est « un retour gagnant en long, en large et en travers ». Dans sa critique pour Numerama, Marie Salamboô va même jusqu’à qualifier cette suite de « comeback le plus réussi de l’histoire des séries » ! Selon elle, la série « parvient à exceller, en modifiant légèrement sa formule pour la sublimer ».

Si vous êtes abonné à Disney+, vous pouvez dès-à-présent vous faire votre propre avis sur le sujet. Le premier épisode de cette saison 2 est même disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de la plateforme.