La Vérité kidnappée : Denise Huskins et Aaron Quinn sont-ils toujours ensemble ?

Que deviennent Denise Huskins et Aaron Quinn que l'on a découverts dans la mini-série Netflix "La Vérité kidnappée" basée sur leur histoire qui s'est déroulée en 2015 ? Sont-ils toujours ensemble ? On fait le point.

La Vérité kidnappée cartonne sur Netflix

Deux ans après L'Arnaqueur de Tinder, une autre mini-série documentaire, créée par la même équipe, déchaîne les passions sur Netflix : La Vérité kidnappée. Il faut dire que le fait divers raconté à travers ces trois épisodes est encore une fois totalement rocambolesque, avec des retournements de situation dignes des plus grands thrillers d'Hollywood. Ça n'est d'ailleurs pas pour rien que les médias ont beaucoup comparé cette histoire au film Gone Girl de David Fincher.

Le premier épisode de La Vérité kidnappée nous plonge dans un témoignage qui fait froid dans le dos : celui d'Aaron Quinn, qui, en 2015, a signalé la disparition de sa petite amie Denise Huskins, après que des hommes ont fait effraction dans leur domicile de Californie. Mais alors qu'il cherchait de l'aide auprès des policiers, ces derniers (et en particulier un détective), ont commencé à avoir des doutes sur le fait qu'il ne disait pas la vérité, et l'ont alors traité comme un coupable.

Deux jours après, lorsque Denise Huskins a refait surface, ce même détective, a continué à ne pas prendre leur histoire au sérieux, et croyait qu'il s'agissait d'un canular (alors qu'il s'agissait bien d'un enlèvement sordide, qui a profondément traumatisé le couple).

Que deviennent Denise et Aaron aujourd'hui ?

Comme on peut le voir dans les trois épisodes de La Vérité kidnappée, Denise Huskins et Aaron Quinn reste encore aujourd'hui très touchés par le drame qu'ils ont traversé en 2015. Et surtout de la manière dont la police, et les médias, les ont fait passer pour des coupables.

Mais traverser cette tempête médiatique ensemble n'a fait que renforcer leurs liens, et, presque dix ans plus tard, ils sont toujours ensemble, et ont fondé une famille. Ils sont ainsi parents de deux petites filles, comme on peut le découvrir sur leurs comptes Instagram, dans lequel de nombreux spectateurs leur laissent des messages de soutien :

En plus de la série Netflix, le couple a également co-signé un livre intitulé Victim F : from crime victims to suspects to survivors qui revient en détails sur l'affaire :