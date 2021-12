L'affaire Daval sur TF1 : deux acteurs de "Demain nous appartient" dans la peau de Jonathan et Alexia

En 2017, la France entière a été secouée par l'affaire criminelle concernant le meurtre d'Alexia Daval. Ce fait divers va bientôt être adapté en série télévisée, se basant sur le livre "L'affaire Alexia Daval - la vraie histoire". Le couple sera incarné par deux acteurs de la série "Demain nous appartient". Découvrez le reste du casting.

Le mystère Daval : TF1 s'empare du fait divers

Les faits divers passionnent les foules et la télévision aime s'en emparer pour en faire des téléfilms ou bien des séries policières. Après avoir adapté l'affaire du petit Grégory dans Une affaire Française, TF1 se lance un nouveau défi et adaptera bientôt un nouveau fait divers, celui d'Alexia Daval assassinée par son mari Jonathan. Intitulé Le mystère Daval, la série reviendra sur cette terrible affaire qui a marqué toute la France.

Pour rappel, deux jours après sa disparition, Alexia Daval, âgée de 29 ans, est retrouvée morte le 30 octobre. Son corps est partiellement calciné. Après avoir montré le visage d’un veuf éploré pendant trois mois, aux côtés de ses beaux-parents, Jonathan Daval, l'époux de la jeune femme, est interpellé et placé en garde à vue. Il avoue le 30 janvier 2018 avoir tué sa femme « accidentellement », avant de se rétracter. Ce n’est que plusieurs mois plus tard qu'il avoue son crime et est condamné à 25 ans de réclusion criminelle.

Affaire Daval © Getty Image

Des comédiens connus dans les rôles principaux

Le tournage de la fiction vient tout juste de commencer aux alentours de Lyon. Le casting de cette nouvelle série a enfin été dévoilé. Pour incarner le célèbre couple, TF1 a fait appel à des habitués de la chaîne puisque les deux comédiens ont évolué dans le feuilleton quotidien Demain nous appartient. On retrouve donc dans le rôle de Jonathan, Liam Baty, connu sous les traits de Rémy dans le feuilleton TF1, qui donnera la réplique à Maud Baecker, qui interprète Anna dans Demain nous appartient.

C'est Michèle Bernier qui se glissera dans la peau de la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot. Dans le rôle du père on retrouvera Jérôme Anger. Pour finir, le capitaine Dacosta chargé de l'enquête sera incarné par Thierry Neuvic, vu récemment dans la série J'ai menti. Vanessa Guide, quant à elle, jouera une certaine Magali Paulin. Toute la fiction sera librement inspirée du livre L'affaire Alexia Daval - la vraie histoire de Laurent Briot et Christophe Dubois. La série Le mystère Daval, est écrit par les créateurs de Clem, Emmanuelle Rey-Magnan et Pascal Fontanille. Le tout est réalisé par Christophe Lamotte qui était en charge de Une Affaire Française.

Anna (Maud Baecker) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Le scénario officiel de Le mystère Daval

Il est important de souligner que ce programme signé TF1 n'a rien à voir avec le projet de série dévoilé il a quelques mois par les studios Gaumont. Le pitch officiel de Le mystère Daval est le suivant :

Samedi 28 octobre 2017, 12h10. Deux hommes débarquent, affolés, à la gendarmerie de Gray. Jonathann Daval, accompagné de son beau-frère, vient signaler la disparition de son épouse, Alexia. Celle-ci est partie faire un jogging le matin et n'est pas revenue. Que lui est-il arrivé ?... Pendant 3 mois, les gendarmes vont mener une enquête implacable, exemplaire, le plus discrètement possible, pour amasser des preuves, puis faire avouer celui dont ils ont la conviction qu'il ne dit pas tout : Jonathan.