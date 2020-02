Vous avez aimé ? Partagez :

« L’Amie prodigieuse » reviendra le 16 mars sur HBO pour une saison 2 très attendue. En attendant de connaître la date de diffusion en France sur Canal+, HBO nous offre une nouvelle bande-annonce.

L’Amie prodigieuse nous avait éblouis avec sa première saison en 2018. Adaptation du premier tome de la saga d’Elena Ferrante, la série s’avère d’une grande fidélité et offre ainsi une plongée passionnante dans le Naples des années 1950, où deux amies grandissent. Comme le roman, la première saison s’arrêtait au moment du mariage de Lila, gâché par l’arrivée des Solara.

Direction Ischia pour la suite de L’Amie prodigieuse

Et comme on peut le voir avec la nouvelle bande-annonce de la saison 2, dévoilée par HBO, le début de son mariage avec Stefano ne se déroulera pas comme prévu. Se sentant trahie par son mari, et avec son caractère toujours aussi fort, Lenù subira la violence de Stefano. De son côté, Lila ne pourra que lui apporter son soutien, notamment en l’accompagnant sur l’île d’Ischia, où la majorité de la saison 2 devrait se dérouler (si on se base sur le tome 2).

Lila ne parvenant pas à tomber enceinte, son mari accepte qu’elle parte se reposer, avec Lenù pour l’aider. Un séjour qui sera alors marqué par la présence de Nino, le crush de Lenù. Ces nouvelles images permettent de dévoiler l’ensemble du récit qui sera à découvrir très prochainement. Portée par l’histoire passionnante d’Elena Ferrante, cette saison 2 de L’Amie prodigieuse promet de suivre les traces de la première, avec une reproduction de l’époque toujours de qualité, et un duo d’actrices prometteuses : Gaia Girace et Margherita Mazzucco.

La saison 2 de L’Amie prodigieuse débutera le 16 mars sur HBO. En France, c’est Canal+ qui continuera de diffuser la série, à une date encore inconnue.