L'Amie prodigieuse saison 2 : Canal+ annonce la date de diffusion

"L'Amie prodigieuse" va enfin faire son retour. Canal+ a dévoilé la date de diffusion de la saison 2 de cette co-production de Rai et HBO, adaptée des romans d'Elena Ferrante.

La première saison de L'Amie prodigieuse nous avait particulièrement séduits (voir notre critique). Au-delà de sa fidélité au roman Elena Ferrante, il s'agissait surtout d'une œuvre passionnante à la fois sociologique, sociale et intime, puisqu'en plus de suivre l'amitié entre deux jeunes filles, on y découvrait le Naples des années 1950. Une période à mettre, évidemment, en lien avec celle d'aujourd'hui, tant la condition des femmes d'alors et le désir de liberté de la jeune Lila, frappent en 2018 (année de diffusion de la première saison).

C'est donc presque un an et demi après la saison 1 qu'une nouvelle salve d'épisodes de L'Amie prodigieuse nous arrive. On savait déjà que la série arrivait en mars aux Etats-Unis (sur HBO), mais aucune date précise n'avait été annoncée pour la France. C'est désormais chose faite, puisque Canal+ a fini par lâcher le morceau.

La nouvelle saison de L’Amie prodigieuse sera donc diffusée en exclusivité sur Canal+ à partir du 2 avril, à un rythme de deux épisodes par semaine. L'intégralité de la saison 2 sera néanmoins disponible dès le premier jour sur MyCanal.

En plus de cette date, voici le synopsis de la saison 2 :

Lila et Elena ont désormais seize ans. Si Lila se conforme tant bien que mal à son rôle d'épouse, Elena découvre une nouvelle ville et... Une autre vie possible. Dans ce nouveau chapitre, fidèlement adapté du tome 2 de la saga romanesque d'Elena Ferrante, les relations se tendent et les rivalités s'aiguisent entre les deux jeunes napolitaines au caractère bien trempé.

Comme prévu, on retrouvera Margherita Mazzucco dans le rôle d'Elena et Gaia Girace dans celui de Lila, ainsi que Saverio Costanzo (épisodes 1, 2, 3, 6, 7 et 8) et Alice Rohrwacher (épisodes 4 et 5) à la réalisation.

Rendez-vous le 2 avril sur Canal+ pour découvrir la saison 2 de L'Amie prodigieuse.