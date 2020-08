Le Bureau des légendes : Mathieu Kassovitz veut une saison 6

À l'occasion de la ressortie en salles de son film "La Haine", l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz s'est exprimé au sujet de la série "Le Bureau des légendes", dans laquelle il incarne le chien fou et personnage principal Malotru. Se déclarant amoureux de la série et désirant poursuivre l'aventure, il espère qu'une saison 6 va bien voir le jour.

Le Bureau des légendes : stop ou encore ?

Le réalisateur et acteur français Mathieu Kassovitz n'en a pas fini avec Le Bureau des légendes, la création originale de Canal + qui depuis 2015 a replacé la France au premier rang des fournisseurs de séries de grande qualité. Cinq saisons qui ont plongé les spectateurs avec frissons et délices dans les arcanes du renseignement français, au sein du service des clandestins de la DGSE, mais une dernière saison en 2020 est peut-être venue clore la série. Ou alors, on l'espère, seulement clore un premier cycle mené par son créateur Éric Rochant, qui a annoncé que pour sa part il s'arrêtait là... Une décision qui laisse le public sur sa faim, mais pas seulement, puisque Mathieu Kassovitz, Malotru dans la série, a déclaré vouloir continuer !

Une saison 6 du BDL, avec Kassovitz ?

C'est sur Europe 1, au micro de Pascale Clark, que l'acteur a déclaré son amour pour Le Bureau des légendes et son désir de continuer :

J'espère que ce n'est pas fini. On a tous dit à Éric Rochant qu'on voulait continuer et qu'on était amoureux de la série. Si vous voulez que la saison 6 existe, il faut écrire à Éric sur Twitter et appeler Canal +. Il faut faire passer le message.

Un vœu partagé par beaucoup, et qui devrait normalement se réaliser. En effet, si Éric Rochant a déclaré en mai à nos confrères de Première qu'il arrêtait, la chaîne Canal +, par la voix de son directeur de la fiction Fabrice de la Patellière, s'est elle montrée confiante quant à la poursuite de la série, sous une autre forme :

Le Bureau des légendes continue à vivre. Mais dans l'esprit d'Eric Rochant ce n'est pas une saison 6, mais un nouveau cycle.

Il faut donc se préparer à revoir les fameux agents du BDL, mais sans Rochant aux commandes, même si celui-ci pourrait rester associé à la production. Ce que ne précise pas Kassovitz, c'est si son désir de continuer tient toujours en l'absence du créateur. La fin de la saison 5 a laissé plusieurs arcs narratifs ouverts, dont celui de Malotru, personnage central de la série. On peut en effet considérer qu'après cinq ans de bons et loyaux services et un rythme de production éreintant (une saison par an), certains du casting original pourraient avoir des envies d'ailleurs, et qu'aussi un changement dans l'écriture et un passage à un nouveau cycle pourraient être bénéfiques.

Dans l'attente de plus amples informations de la part de Canal +, et il y en aura forcément, Le Bureau des légendes étant le vaisseau amiral des créations originales du groupe et un succès international (la série est vendue dans 95 pays), on croise les doigts pour que le souhait de Mathieu Kassovitz - et celui de millions de spectateurs - soit exaucé, avec ou sans Éric Rochant.