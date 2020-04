Le Cheval pâle sur Canal+ : c'est quoi cette série d'après Agatha Christie ?

Canal+ diffusera dès le 30 avril un nouveau programme tiré d'un écrit d'Agatha Christie : "Le Cheval pâle". Focus sur la mini-série policière adaptée de la plus célèbre des romancières britanniques.

Le Cheval pâle a de quoi faire frémir ! Dans le Londres des années 60, l’antiquaire Mark Easterbrook se réveille près du cadavre de sa maîtresse, danseuse de revue. L'esprit cartésien du marchand vacille quand il est convoqué au commissariat. Car son nom, celui de sa défunte amante et de son filleul figurent sur une liste glissée dans la chaussure d’une inconnue dont on vient de découvrir le cadavre. Plus troublant encore, les personnes dont le patronyme est inscrit sur la feuille décèdent les unes après les autres. Craignant d’être la prochaine victime, Easterbrook va mener l’enquête au péril de sa vie.

Une atmosphère sombre aux tendances gothiques et un récit qui oscille entre occulte et réalité, que demander de plus ? Le héros ne tarde pas à suivre la piste de Much Deeping, un petit village dans lequel sa première épouse, Delphine, décédée un an auparavant, s'était rendue. On raconte qu'elle y aurait rencontré des sorcières...

Une distribution prometteuse

C'est Sarah Phelps (And then there where none, Dublin Murders) qui a écrit les deux épisodes de la série conçue au format 90 minutes. La scénariste semble particulièrement aimer travailler sur des adaptations de la reine du roman policier ! L'Américaine Leonora Lonsdale (Beast, Bella Fleace Gave a Party) réalise quant à elle les deux volets du programme.

Au casting, on retrouve Rufus Sewell, qui prête ses traits au fameux Easterbrook. Vous aurez pu croiser ce comédien britannique dans The Holiday ou The Man in the High Castle. A ses côtés, une actrice iconique de la série Skins : Kaya Scodelario. L'ex-interprète d'Effie a récemment tenu le premier rôle de Spinning Out, la série Netflix centrée sur le patinage qui s'est malheureusement vue refuser une saison 2. Sur la plateforme, vous pouvez aussi la voir dans Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, aux côtés de Zac Efron. Georgina Campbell, croisée dans His Dark Materials et Black Mirror, campe l'épouse du héros volage. Kathie Kiera Clarke (Derry Girls), Sean Pertwee (Elementary), Sheila Atim (Harlots) ou encore Henry Lloyd-Hughes (Killing Eve) sont aussi de la partie.

Plongez dans un récit énigmatique et ésotérique en regardant Le Cheval pâle, dès le 30 avril sur Canal+ !