Le Continental : Mel Gibson se dévoile dans le trailer violent du préquel de John Wick

Une nouvelle bande-annonce de la série "Le Continental" permet d'en apprendre plus sur le préquel de John Wick. Mel Gibson est au casting aux côtés de Colin Woodell qui portera le show.

La saga John Wick se déplace dans les 70's

Après quatre films portés par Keanu Reeves, l'univers de John Wick va continuer de se développer avec Le Continental. Cette fois, ce sera sur le petit écran puisqu'il s'agit d'une série composée de trois épisodes de 90 minutes chacun. De plus, il ne sera pas question de Baba Yaga dans ce programme, étant donné que la série est un préquel de la saga.

Colin Woodell - Le Continental ©Peacock

Direction les années 1970 donc et, comme le titre l'indique, le récit se déroulera en grande partie à l'hôtel Continental de New York. Ce lieu sacré où John Wick a pu recevoir l'aide de Winston. C'est d'ailleurs celui-ci qui sera au centre de la série, alors qu'il découvre à peine le Continental.

Le Continental : Winston en galère dans la bande-annonce

Le premier teaser qui avait été dévoilé n'offrait pas grand chose sur l'histoire à suivre. Mais avec la nouvelle bande-annonce (vidéo en une d'article), on découvre que le jeune homme sera d'abord confronté à Cormac, interprété par Mel Gibson. Ce dernier va lui expliquer que son frère s'est mis dans un sacré pétrin en volant quelque chose à Cormac. Et il revient à Winston de réparer son erreur.

Pour cela, Winston (Colin Woodell) va aller chercher quelques alliés, mais également se faire de nombreux ennemis. Ce qui nous promet donc une série explosive avec un paquet de flingues mis entre les mains des pires tueurs au monde.

Le plus intéressant avec cette bande-annonce est qu'on remarque que le ton de la série devrais être assez différent de celui des films. Si les John Wick sont assez sombres et sérieux, avec tout de même des touches d'ironie, on ne peut pas dire que le héros soit un grand rigolo. À l'inverse de Winston, bien plus amusant comme on peut le voir dans Le Continental.

La série sera diffusée le 22 septembre sur Peacock aux Etats-Unis. En France, c'est Prime Video qui devrait se charger de mettre en ligne Le Continental.