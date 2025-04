Le créateur de House of the Dragon répond aux critiques de George R. R. Martin

En septembre 2024, George R. R. Martin a partagé sa colère envers certaines décisions prises pour "House of the Dragon". Le créateur de la série vient de lui répondre.

Les critiques de George R. R. Martin sur House of the Dragon

Marchant dans les pas de sa grande sœur Game of Thrones, la série spin-off House of the Dragon a rencontré un très grand succès depuis son lancement. Les deux premières saisons à avoir été dévoilées jusqu’à présent ont réussi à séduire un très grand nombre de fans de Game of Thrones. Toutefois, George R. R. Martin a été beaucoup moins convaincu.

L’auteur de la saga du Trône de fer a souvent répété qu’il n’était très généralement pas fan des adaptations de romans à l’écran. House of the Dragon ne fait pas exception. En septembre dernier, l’écrivain a publié un article sur son blog (qu’il a supprimé depuis) afin de critiquer de nombreux aspects de la série. Dont le choix d’omettre certains personnages de l’histoire et d’approcher certaines scènes différemment. Plusieurs mois après, le créateur du show a répondu à ces critiques.

Le créateur de la série réplique

Alors que la troisième saison de House of the Dragon se prépare, Ryan Condal a récemment donné une interview à Entertainment Weekly. Le média l’a entre autres interrogé sur les critiques de George R. R. Martin. Le créateur de la série a avoué avoir été déçu par les propos de ce dernier, surtout étant donné son amour pour Le Trône de fer. Mais il a ensuite affirmé que l’auteur avait refusé de prendre en compte certaines contraintes liées à l’adaptation de son livre en série :

C’est une histoire incomplète et on a besoin de relier certains points et d’inventer des choses à mesure qu’on avance. J’ai fait tous les efforts possibles pour inclure George dans le processus d’adaptation. Je l’ai vraiment fait. Sur des années et des années. Et on a vraiment eu une collaboration mutuellement fructueuse et que je pensais vraiment forte pendant un long moment. Mais à un moment, alors que nous avancions de plus en plus loin, il a tout simplement refusé d’admettre d’une manière raisonnable les difficultés pratiques auxquelles nous faisions face.

Ryan Condal a donc regretté que George R. R. Martin ait refusé certains compromis liés à l’adaptation de Feu et Sang en série. Il a ensuite poursuivi en expliquant que son rôle était de jongler entre son rôle de scénariste et sa casquette de producteur. Autrement dit, entre le côté créatif et le côté pratique de la création de la série. Il a clôturé le sujet en affirmant qu’il espérait toutefois pouvoir un jour « redécouvrir l’harmonie » qu’il avait auparavant avec George R. R. Martin.

« La plus grosse » saison du show se prépare

Au cours de son interview avec EW, Ryan Condal s’est aussi tourné vers le futur en évoquant la prochaine saison de House of the Dragon. Il a affirmé que celle-ci serait « la plus grosse » de la série, « aussi bien en termes d’ambition que de façon pratique, avec le nombre de plateaux » utilisés pour le tournage.

De nouveaux acteurs ont aussi rejoint la distribution de la série pour cette troisième saison. Parmi eux se trouvent James Norton, qui était notamment la tête d’affiche de la série McMafia. Tommy Flanagan, l’interprète de Cicéron dans Gladiator, et Dan Fogler, alias Jacob Kowalski dans la saga Les Animaux fantastiques, seront aussi de la partie.

La saison 3 de House of the Dragon vient de débuter son tournage. Elle devrait sortir en 2026 sur Max, mais sa date de sortie précise est inconnue pour le moment. Pour rappel, la série se terminera ensuite avec sa quatrième saison.