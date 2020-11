Le Crime du Carmel Country Club : ce qu'il faut savoir sur le docu-série de Netflix

Tous les fans de faits divers judiciaires savent que Netflix est une mine d'or pour trouver des programmes dans le genre. La plateforme tient à continuer de nous alimenter sur ce terrain avec le docu-série "Le Crime du Carmel Country Club", disponible dès le 5 novembre 2020.

Le Crime du Carmel Country Club : le docu-série qui va vous occuper pendant le confinement

Quelques semaines après la mise en ligne de L'Affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale, Netflix récidive dans le genre avec Le Crime du Carmel Country Club. Une mini-série qui risque de vous passionner parce que l'affaire n'est toujours pas résolue. Au premier confinement, c'est Au Royaume des fauves qui a fait sensation. Cette affaire en Argentine sera-t-elle la star du second ?

Le 22 octobre 2002, María Marta García Belsunce est retrouvée morte dans la baignoire de sa propre maison située dans le Country Club Carmel, une résidence huppée de Buenos Aires. La femme, sociologue et vice-présidente de l'association Enfants Perdus, appartenait à la bourgeoisie argentine. C'est l'une des raisons qui va rendre sa mort encore plus médiatisée. Mais même sans ça, il y a de quoi dire sur les étranges circonstances et toutes les zones d'ombre. Le quartier de Carmel était un endroit où se côtoient des gens de la haute société. Et figurez-vous qu'eux aussi ont des secrets.

C'est son mari, Carlos Carrascosa, qui la trouve dans la baignoire, gisant dans son sang. Son explication tend à aller du côté de l'accident. Une chute qui termine mal, un coup mal placé et une mort rapide. Possible ? Oui. Mais une enquête va tout de même être ouverte pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de louche là-dessous. Une nouvelle autopsie, après l'enterrement, va dévoiler qu'elle a plusieurs impacts de balles dans le crâne. Elles n'ont pas été vues immédiatement car les trous ont été remplis pour être camouflés.

La mort a donc été maquillée. Par qui ? Pourquoi ? C'est là que l'affaire devient encore plus intéressante car la famille de María Marta García Belsunce aurait joué son rôle pour que sa mort soit étouffée. Lorsqu'elle est découverte, des médecins et autres personnes sont corrompus pour essayer de cacher le drame. Les parents et proches savent qu'un assassinat pourrait faire perdre du prestige au clan. Le travail de la police n'est pas aidé par ce comportement. Tout est fait dans l'urgence, y compris les funérailles.

Que cache la famille de la victime ?

Ils voulaient garder ça pour eux mais l'Argentine entière va s'intéresser à l'affaire. La télévision en parlera à outrance, pendant que les autorités chercheront à faire la lumière dessus. Bien qu'il y ait eu des témoignages, des arrestations, des éléments à retenir et des soupçons, aucun coupable n'a jamais été attrapé. À l'heure où Le Crime du Carmel Country Club arrive sur Netflix, le responsable court toujours. La série présentera tout ce que l'on vient de dire, avec des images d'archives et son lot de révélations. Comme quand Les Enquêtes extraordinaires se sont intéressées à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, il se peut que la diffusion du Crime du Carmel Country Club entraîne une réouverture de l'affaire. Netflix l'espère, pour décrocher un petit coup de pub supplémentaire.

On attend évidemment de voir si les épisodes vont nous orienter vers une piste en particulier. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le coupable pourrait faire partie de l'entourage de la victime. Lorsque la police s'est intéressée aux caméras de cette résidence hautement sécurisée, aucune présence inquiétante n'a été repérée. Que ce soit le mari, un voisin ou un membre de la famille, les théories sont multiples. À moins que sa mort n'ait un lien avec le travail qu'elle menait sur le trafic de mineurs à Buenos Aires...

Dans tous les cas, c'est à découvrir sur Netflix à partir du 5 novembre.