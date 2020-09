Le Dernier mot sur Netflix : c'est quoi cette série allemande ?

Une nouvelle série allemande, intitulée "Le Dernier mot", fait son entrée dans le catalogue Netflix à partir du 17 septembre. Focus sur cette comédie dramatique haute en couleurs à la thématique définitivement atypique.

Le Dernier mot : de quoi ça parle ?

Netflix et l'Allemagne semblent être sur la même longueur d'ondes ! Niveau séries, leurs collaborations font invariablement mouche. On pense en premier lieu à l'excellente Dark, dont la troisième saison s'est achevée il y a peu, mais aussi au polar Dogs of Berlin ou à la très récente et plutôt appréciée How to Sell Drugs Online (fast).

Le Dernier mot s'articule autour d'une femme répondant au nom de Karla Fazius. Cette dernière s'effondre complètement quand son mari meurt brutalement après vingt-cinq ans d'union. Pour tenter de se reconstruire après ce drame, Karla va trouver un exutoire à sa douleur : l'écriture d'éloges funèbres. En dépit de l'incompréhension de ses proches, la veuve va tenter d'accompagner d'autres gens dans leur voyage à travers le deuil grâce à des méthodes peu orthodoxes, qui ne plaisent pas particulièrement à son collègue Andreas. Mais sous couvert d'aider les autres, Karla essaie peut-être tant bien que mal de cacher sa propre douleur. Ce qui est sûr, c'est que l'explosion approche et pourrait bien faire des victimes sur son passage.

Vous en conviendrez, Le Dernier mot brille par son originalité et son côté décalé ! L'histoire de cette femme décidée à se battre pour aider les autres tout en essayant d'elle-même se sauver risque de provoquer un florilège d'émotions chez les spectateurs. La série semble bel et bien décidée à nous amuser et nous émouvoir en traitant d'un thème quelque peu déprimant à l'aide d'un ton aussi original que touchant.

Une star au casting

Le projet se décline en six épisodes de quarante-cinq minutes. Pour Le Dernier mot, la plateforme la plus célèbre du monde a fait confiance à Carlos V. Irmscher, qui officie comme showrunner. A ses côtés, Aron Lehmann, aussi réalisateur. Ce dernier est connu pour avoir écrit et tourné The Most Beautiful Girl in the World, avec notamment Heike Makatsch de Love Actually.

Déjà présente pour The Most Beautiful Girl in the World, c'est Anke Engelke qui tient le rôle principal de la dramedie. Cette native du Québec est arrivée en Allemagne à l'âge de six ans après avoir vécu à Montréal. Et si son nom ne vous dit rien, sachez que l'actrice est très connue et appréciée en Allemagne. Pour preuve, c'est elle qui, depuis 2003, anime les cérémonies de clôture et d'ouverture du prestigieux festival de cinéma de Berlin. Très présente sur petit écran mais aussi dans les salles obscures, Anke Engelke joue notamment dans Deutschland 86 ou encore Just Married. L'artiste est aussi une voix-off chevronnée. Pour l'anecdote, c'est elle qui a repris celle de Marge Simpson en 2006 !

A ses côtés dans Le Dernier mot, l'acteur et auteur Thorsten Merten (Operation Valkyrie, Babylon Berlin) - auquel on doit l'idée originale qui a conduit à la création du show -, campe Andreas, le collègue de Karla. Gudrun Ritter (Hannah), Claudia Geisler (Monuments Men) et Nina Gummich (Le Pont des espions) sont elles aussi de la partie.

Alors, vous laisserez-vous tenter par Le Dernier mot, en exclusivité sur Netflix à partir du jeudi 17 septembre ?