Le Faucon et le Soldat de l’hiver : la date de diffusion est avancée

On l’annonçait possiblement en retard à cause d’un tournage mis en pause mais c’est l’inverse qui va se passer ! En premier lieu prévue pour l’automne prochain, la date de mise en ligne de la série « Faucon et le soldat de l’hiver » sur Disney+ est avancée.

Lorsqu’on a appris que la production du Faucon et le Soldat de l’Hiver était au point mort parce que l’équipe, en plein travail à Porto Rico, était stoppée dans son élan à cause de deux tremblements de terre, on a cru que la série prévue sur Disney+ allait prendre du retard. Avec une diffusion qui n’avait pas encore de date officielle mais qui devait débuter à l’automne 2020, il restait encore assez de temps pour que le studio encaisse cet obstacle et rebondisse. Dans l’idée, l’idéal est évidemment de respecter ce délai, comme si de rien n’était. Mais Deadline délivre une très bonne nouvelle qui dépasse nos espérances puisque la série est carrément annoncée en avance.

Faucon et le Soldat de l’hiver arrivent cet été

Dans un article qui annonce que Noah Mills rejoint le casting dans un rôle encore inconnu, on découvre que c’est en août prochain que Disney compte proposer Faucon et le Soldat de l’hiver sur sa plateforme. Le jour précis du lancement n’est cependant pas donné mais ce sera un beau cadeau pour que les fans du MCU terminent l’été en beauté. Ce changement dans les plans de la maison de Mickey peut s’expliquer par l’arrivée d’un autre gros morceau à l’automne 2020, à savoir la saison 2 de The Mandalorian. À noter que WandaVision, initialement prévue pour 2021, arrivera aussi cette année avec de l’avance. Cette autre série Marvel devrait également sortir lors de dernière partie de 2020.

Si Faucon et le Soldat de l’hiver n’était ni en avance, ni retardée, l’embouteillage aurait pu être quelque peu gênant. Pour maintenir les abonnés, mieux vaut avoir un calendrier qui les tient sur la durée. La France aura d’ailleurs accès au service avec un peu d’avance, le 24 mars prochain.

Faucon et le Soldat de l’hiver permettra de raconter l’après-Captain America, avec Anthony Mackie et Sebastian Stan qui reprendront leurs rôles respectifs. Le premier des deux, Sam, souhaiterait prendre la relève après la disparition de Steve Rodger mais il va se confronter au scepticisme du gouvernement américain, qui mise davantage sur John Walker (Wyatt Russell) pour le faire. En parallèle, le baron Zemo, toujours incarné par Daniel Brühl, fera son retour et sera le méchant principal. Nous n’en savons pas plus sur la série pour le moment.