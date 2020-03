Le Faucon et le Soldat de l'Hiver : la production est interrompue à cause du coronavirus

Le coronavirus continue de sonner la retraite dans le milieu du cinéma. Cette fois, c'est la série Marvel « Le Faucon et le Soldat de l'Hiver » qui est impactée. Le tournage vient d''être mis en pause pour une durée indéterminée.

Coronavirus vs cinéma

Comme rapporté par MovieWeb, la production du Faucon et le Soldat de l'Hiver a donc été temporairement interrompue, en raison de l'épidémie de coronavirus. La série Marvel était actuellement en train de se tourner et devait faire ses débuts sur Disney + dès cet été. Récemment, le tournage a été parachuté à Prague. Cependant, en raison des restrictions locales afin d'empêcher la propagation du virus, l'équipe a été renvoyée à leur précédente étape : Atlanta.

Le tournage a Prague a débuté vendredi dernier et devait se terminer la semaine prochaine. Cependant, le gouvernement local a récemment mis en place des interdictions sur les événements publics. Ainsi, en conséquence, le tournage du Faucon et le Soldat de l'Hiver est pour le moment rendu impossible dans la capitale tchèque.

Pour l'instant, les intentions de la production ne sont pas claires. On ne sait pas si Marvel Studios a l'intention de reposer les caméras à Prague une fois l'épidémie terminée. Ou si, au contraire, cette partie du tournage est abandonnée. Peut-être, qu'ils se contenteront de ce qu'ils ont déjà filmé pour, par la suite, ajuster le tout avec le reste des prises de vues. Peut-être même que le passage à Prague sera enlevé du scénario. Parce qu'on voit mal une si grosse production comme Disney prendre beaucoup de retard sur le tournage à cause du coronavirus.

Pour rappel Le Faucon et le Soldat de l'Hiver permettra les retours de Sebastian Stan et d'Anthony Mackie dans les rôles du Soldat de l'Hiver et de Faucon. Ce dernier, qui a hérité du bouclier de Captain America à la fin d'Avengers : Endgame, va devoir se battre pour le conserver. Le série annonce également les retours de l'Agent Carter et du Baron Zémo. De même, elle introduira notamment l'U.S. Agent, un personnage célèbre au près des lecteurs de comics.