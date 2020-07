Le Faucon et le Soldat de l'hiver : la série Marvel reportée - CinéSéries

La série "Faucon et le Soldat de l'hiver" devait être la première du Marvel Cinematic Universe à sortir sur la plateforme Disney+. Elle vient de totalement disparaître du calendrier d'août, soit le mois où elle devait commencer sa diffusion. On en conclut qu'elle est donc reportée.

Le Faucon et le Soldat de l'hiver : l'après-Captain America

La suite du MCU va se dessiner sur petit et grand écran. Marvel met les bouchées doubles et cette première série qui était prévue doit faire suite à la disparition de Captain America après Avengers : Endgame. C'est Sam Wilson (Anthony Mackie) qui veut prendre la relève et le bouclier, accompagné par son acolyte Bucky Barnes (Sebastian Stan). Le duo devra lutter contre le Baron Zemo (Daniel Brühl), pendant que l'U.S. Agent (Wyatt Russell) se rêve en nouveau Captain America. Voilà les grandes lignes de cette série qui a subi quelques accrocs lors de la production. Après une pause marquée par un tremblement de terre, c'est la crise du coronavirus qui a forcé l'équipe à se mettre en stand-by. Ces deux coups d'arrêt jetaient le doute sur le lancement de la série prévu pour août. On a eu raison de se montrer méfiant car Le Faucon et le Soldat de l'hiver est absente du calendrier des sorties Disney+ du mois prochain (via Decider).

Quand découvrir la série ?

C'est désormais la grande question. Ce retard induit que la production n'a pas pu s'achever et qu'il faudra voir en fonction du contexte pour tourner ce qui manque. On remarque que Disney se montre très discret sur ce projet, sans donner de nouvelles sur la situation. Avec un peu d'optimisme, on peut espérer que Le Faucon et le Soldat de l'hiver sera disponible sur la plateforme avant la fin de l'année.

Une autre série Marvel, WandaVision, doit aussi arriver en 2020. Pour celle-ci également, le tournage n'est pas complètement terminé et impossible de déterminer si un report interviendra. L'introduction du MCU sur Disney+ risque de subir un petit retard à l'allumage mais tout doit être assez bien calibré pour qu'une fois la machine lancée, elle emporte tout sur son passage. On vous rappelle qu'une bonne poignée de séries est déjà prévue, avec des titres comme Loki, She-Hulk, Hawkeye, Moon Knight, What If...? et Ms. Marvel. La Comic-Con@Home qui se tiendra dans les prochains jours pourrait nous en apprendre plus sur tout ça.