WandaVision : la série Marvel bientôt de retour en tournage ?

La phase 4 du MCU contiendra de nouvelles suites de certains des films sur les héros Marvel, et en introduira de nouveaux, par exemple dans "The Eternals" et "Shang-Chi". Mais elle marquera aussi l’entrée de personnages du MCU dans des productions pour le petit écran. L’une des premières séries qui fera son apparition sur Disney+, qui proposera les shows Marvel, sera "WandaVision".

Après The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision sera la deuxième série du MCU à débarquer sur Disney+. Son tournage avait été suspendu en mars dernier, alors que des rumeurs indiquaient qu’il était presque terminé. Mais il devrait reprendre en juillet.

Même si Marvel n’a pas encore communiqué officiellement à ce sujet, ce sont les organisateurs d’une convention à laquelle Paul Bettany, l’interprète de Vision, devait participer, qui ont vendu la mèche. Ils ont annoncé qu’il ne pourrait finalement pas être là, puisqu’il a été rappelé par Marvel pour reprendre le tournage de la série à la même période. La convention se tiendra du 10 au 12 juillet prochains, et on sait donc que l’acteur anglais devrait être en train de tourner à ce moment.

Outre Paul Bettany et Elizabeth Olsen, qui joueront les deux principaux rôles de la série, on retrouvera d’autres acteurs de différents films du MCU dans WandaVision. Kat Dennings retrouvera son rôle de Darcy Lewis et Randall Park incarnera de nouveau Jimmy Woo.

Du côté des nouveaux arrivants, Teynoah Parris jouera Monica Rambeau et Kathryn Hahn sera Agatha Harkness. Comme annoncé dans un article précédent, depuis plusieurs jours, des rumeurs insistantes annoncent aussi qu’Evan Peters, l’interprète de Quicksilver dans les X-Men, a rejoint la série.

WandaVision sortira-t-elle à temps ?

On ne sait pas encore si le délai de la production aura un impact sur la date de sortie de la série. Celle-ci avait déjà été modifiée par Marvel au début de l’année. WandaVision devait initialement être dévoilée au printemps 2021, avant de voir sa date de sortie avancée au mois de décembre 2020.

Si le tournage de WandaVision venait bien à reprendre en juillet, et qu’il est effectivement proche de la fin, cela devrait laisser le temps à la production de terminer la série pour décembre. Mais il faudrait sans doute pour cela que la post-production ait déjà commencé pendant la pandémie, ce qui n’a pas non plus été confirmé.

Marvel pourrait malgré tout décider de repousser la série, ou au moins de ne pas se précipiter pour la finir, puisque les événements qui s’y dérouleront sont sensés préparer le terrain pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Or la date de sortie de ce film a elle-même été repoussée, et est maintenant fixée au 23 mars 2022. La Maison des Idées pourrait donc décider de réduire l’écart entre ces deux productions.

Il faudra attendre une annonce officielle de Marvel pour en savoir un peu plus sur la situation.