Le Jeu de la dame : la série Netflix bat un record de visionnages

La mini-série Netflix "Le Jeu de la dame" a passionné les spectateurs et a battu un record de visionnages en moins d'un mois. Découvrez toutes les infos ci-dessous.

Le Jeu de la dame : Netflix fait fort

Arrivée sur Netflix le 23 octobre 2020, Le Jeu de la dame s'est très rapidement hissée dans le Top 10 des programmes les plus visionnés de la plateforme. Pourtant, la mini-série est arrivée assez anonymement, sans afficher de grosses stars au casting. Mais les spectateurs ont rapidement été happés par l'histoire de Beth Harmon, magnifiquement interprétée par Anya Taylor-Joy et la mise en scène au cordeau de Scott Frank. Fait assez rare pour une série Netflix, elle affiche un score de 100% de critiques positives sur le site spécialisé Rotten Tomatoes.

Inspirée du roman éponyme de Walter Tevis paru en 1983, Le Jeu de la dame est un récit initiatique qui se penche sur le prix à payer quand on a du génie. Abandonnée et placée en orphelinat dans le Kentucky à la fin des années 1950, la jeune Beth Harmon (Isla Johnston puis Anya Taylor-Joy) se découvre un talent étonnant pour les échecs tout en développant une addiction aux tranquillisants donnés comme sédatifs aux enfants. Hantée par ses démons personnels et boostée par un cocktail de narcotiques et d'obsessions, Beth, jeune femme marginale glamour, devient une joueuse d'échecs exceptionnelle, bien décidée à conquérir le monde de la compétition monopolisé par les hommes.

Aux côtés d'Anya Taylor-Joy, on peut retrouver au casting de brillants seconds rôles comme Marielle Heller (Alma, la mère adoptive de Beth), Thomas Brodie-Sangster (Benny Watts), Moses Ingram (Jolene), Harry Melling (Harry Beltik) ou encore Bill Camp (Mr. Shaibel).

Un record de visionnages

Netflix n'a pas pour habitude de communiquer les audiences de ses programmes, à moins qu'elles ne soient exceptionnelles. Ce qui est le cas pour Le Jeu de la dame.

En 28 jours, la mini-série a en effet été visionnée par plus de 62 millions de foyers à travers le monde. Un record absolu pour une mini-série Netflix.

En plus d'un record de visionnages, Netflix a également partagé quelques fun facts sur l'impact de la série :

On apprend ainsi que Le Jeu de la dame a été classée dans le Top 10 Netflix de 92 pays, et s'est hissée à la première place dans 63 d'entre eux. Le roman sur lequel est basé la mini-série est entré dans la liste des bestsellers du New York Times, 37 ans après sa parution, et la recherche Google "comment jouer aux échecs ?" a connu un pic d'intérêt jamais vu en neuf ans. Les ventes de jeux d'échecs ont également explosé partout dans le monde.