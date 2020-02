Le Jour des morts-vivants : le classique de Romero décliné en série

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Troisième épisode d’une saga qui est inscrite à jamais dans l’histoire du cinéma (malgré des derniers films moyens), « Le Jour des morts-vivants » va revenir dans une nouvelle version en série télévisée. L’univers de George A. Romero perdure même après sa disparition.

Avec des moyens très réduits mais une envie profonde de faire du cinéma, George A. Romero ne s’attendait certainement pas à faire un film aussi marquant que La Nuit des Morts-Vivants. Le papa des zombies n’aura plus lâché ses monstres pendant des années, signant une première trilogie mémorable, suivie d’autres opus plus ou moins dispensables. Le Jour des morts-vivants est le troisième morceau de cette saga, passant après le cultissime Zombie.

Le scénario s’inscrit dans la continuité en narrant comment, après une invasion de zombies, les humains encore en vie cherchent à trouver un moyen de garder leur place sur Terre. Les événements se déroulent cette fois dans un camp militaire accueillant deux clans très distincts. D’un côté, les soldats veulent en finir avec ces monstres quand ils les croisent. De l’autre, les scientifiques préfèrent les étudier pour trouver un moyen d’enrayer la propagation de ce virus. Le Jour des morts-vivants continue de creuser les obsessions de Romero et peut être considéré comme son dernier grand film dans le genre. On aura de la sympathie pour Land of the Dead, même si on reconnaît qu’il est en dessous des précédents.

Un nouveau jour sur le petit écran pour les morts-vivants

Deadline annonce que ce troisième segment va s’offrir une nouvelle vie avec une série commandée par Syfy. La chaîne s’est déjà attaquée à un autre monument de l’horreur en préparant une déclinaison télévisée de la poupée Chucky. Cette extension au film de Romero sera composée de dix épisodes et va quelque peu changer la trame principale en suivant six étrangers qui tentent de survivre durant les premières 24h qui suivent l’invasion des zombies. La série n’a que le titre du troisième épisode et risque d’être très différente de ce dernier avec un tel pitch.

Jed Elinoff et Scott Thomas se chargeront du script, en plus d’occuper le rôle de showrunners. Si Romero leur a donné une place particulière dans l’imaginaire collectif, les morts-vivants sont maintenant très répandus dans le septième art. Nous nous sommes habitués à leur présence, sans forcément qu’ils servent une charge politique comme ça a été le cas chez le réalisateur disparu en 2017.

Aucune date de diffusion précise n’est annoncée. Syfy veut proposer la série en 2021.