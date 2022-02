Le Livre de Boba Fett : l'épisode 6 fait revenir du beau monde

Pour faire enfin décoller la série "Le Livre de Boba Fett", l'épisode 6 est allé piocher du côté de "The Mandalorian" et de personnages cultes de l'univers Star Wars. Attention, SPOILERS !

Le Livre de Boba Fett : Grogu, Luke et Ahsoka sont de retour

Le Livre de Boba Fett a débuté sur Disney+ le 29 décembre et après quatre épisodes on ne peut pas dire que la série Star Wars a été très convaincante. Il aura fallu un épisode 5 pour relancer un peu la machine en mettant en scène le retour de Din Djarin (issu de The Mandalorian), avant que l'épisode 6 ne vienne tirer sur la corde sensible avec d'autres personnages.

En effet, une fois de plus Boba Fett est mis de côté pour la quasi-totalité de l'épisode. À la place, Din Djarin, comme annoncé dans l'épisode précédent, va retrouver Grogu. Mais ce dernier étant en plein entraînement, les deux personnages ne pourront pas se voir. Le Mandalorien est donc accompagné par R2D2 devant la construction d'un temple. Il s'agit évidemment du Temple Jedi de Luke évoqué dans Star Wars 8. Ce même lieu où le maître Jedi essaya de former Ben, avant qu'il ne devienne Kylo Ren.

Le Livre de Boba Fett ©Disney+

Le Livre de Boba Fett fait donc cette fois une connexion importante avec la dernière trilogie Star Wars. Mais également avec le passé et la prélogie. Il y avait déjà eu des clins d'œil dans l'épisode précédent. Cette fois Luke fait référence à Yoda, tandis qu'Ahsoka Tano (également de retour sous les traits de Rosario Dawson) évoque directement Anakin, qu'elle a bien connu. Mais surtout, un flashback nous ramène à l'Ordre 66 et au massacre des Jedi dans Star Wars 3. Grâce à Luke, Grogu se souviens avoir été témoin de la mort de Jedi. Le flashback se termine avec les clones qui se dirigent vraisemblablement vers lui. On ne sait donc pas encore ce qui lui est arrivé entre ces événements et ceux de The Mandalorian.

Grogu - Le Livre de Boba Fett ©Disney+

Cobb Vanth face à Cad Bane

Au final cet épisode 6 de Le Livre de Boba Fett s'apparente en tous points à un épisode de The Mandalorian. Un épisode où il ne se passe en réalité pas grand chose mais qui vient titiller les fans avec des personnages marquants. Et surtout, avec un Grogu toujours aussi adorable. Ce dernier va d'ailleurs devoir faire un choix difficile. Prendre le sabre laser de Yoda pour devenir un Jedi, ou enfiler l'armure de beskar offerte par Din Djarin. Dans ces cas-là, il ira retrouver le Mandalorien mais ne pourra plus suivre les enseignements de Luke. Quelque chose nous dit que le petit bonhomme optera pour la deuxième solution, mais cela n'est qu'une hypothèse pour l'instant.

Enfin, on n'oublie pas la présence de Timothy Olyphant dans le rôle de Cobb Vanth, au début et à la fin de l'épisode. Ayant accepté d'aider Boba Fett à se débarrasser du Syndicat, Din Djarin tente de convaincre le marshal de prendre également les armes. Mais avant même d'avoir pu se décider, arrive un mystérieux personnage : Cad Bane. Une vraie terreur que les fans de The Clone Wars connaissent déjà. Dans le prochain épisode, Le Livre de Boba Fett devrait donc d'une part dévoiler le choix de Grogu de rejoindre ou non le Mandalorien, et d'autre part mettre en scène un grand combat. D'ici là, si vous voulez en apprendre plus sur le terrible Cad Bane, vous pouvez lire notre article qui lui est consacré.

Le Livre de Boba Fett est disponible sur Disney+.