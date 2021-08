Le Livre de Boba Fett : Robert Rodriguez donne des nouvelles de la série

Le cinéaste Robert Rodriguez, chargé de s'occuper de la série « Le Livre de Boba Fett », promet que cette nouvelle production "Star Wars" sera renversante. Il promet que les fans ne seront pas déçus par ce qu'il leur réserve.

Le grand retour de Boba Fett !

Boba Fett est un personnage emblématique de l'univers Star Wars. Ce chasseur de primes iconique fait sa première apparition dans la trilogie originale de George Lucas, avant de trouver visiblement la mort dans Le Retour du Jedi. Mais finalement, ce dernier a survécu à sa chute dans le Sarlacc, et en est ressorti vivant. Il est resté de nombreuses années dans l'ombre avant de refaire son apparition dans la saison 2 de The Mandalorian. Initialement, c'est le regretté Jeremy Bulloch qui a incarné le terrible Boba Fett dans les premiers films de la franchise. Maintenant, c'est Temuera Morrison, l'homme qui a prêté son visage à Jango Fett dans la prélogie, qui campe dorénavant Boba Fett.

L'Empire contre-attaque ©LucasFilm

Ce dernier a donc participé à la saison 2 de The Mandalorian. Il a prêté main forte à Djin Djarin après avoir récupéré son armure. Face à l'engouement autour du personnage, les studios Disney ont décidé d'offrir au protagoniste sa propre série : Le Livre de Boba Fett.

Robert Rodriguez a hâte de nous montrer le résultat

Attendu pour le mois de décembre prochain, Le Livre de Boba Fett est une création de trois artistes majeurs de l'univers Star Wars : Jon Favreau, Dave Filoni et Robert Rodriguez. La série prendra place après les événements de la saison 2 de The Mandalorian et racontera l'ascension de Boba Fett, aidé par Fennec Shand, interprétée par Ming-Na Wen.

Le tournage du show s'est conclu cet été pour une sortie courant décembre sur Disney+. En plus d'être producteur exécutif, Robert Rodriguez a réalisé plusieurs épisodes de Le Livre de Boba Fett. Évidemment, il ne peut divulguer aucune information précise sur le contenu du show. Mais le cinéaste, lors d'une interview avec Collider, a promis cependant que la série va être totalement hallucinante, et que les fans seront assurément comblés :

Je ne peux rien dire du tout à ce sujet pour le moment, mais elle sort en décembre… Attendez de voir ce qui arrive. Cela va vous époustoufler. C'est tout ce que je peux dire. Les gens vont être tellement excités quand ils la verront.

Boba Fett (Temuera Morrison) - The Mandalorian ©LucasFilm / Disney+

Logiquement, la série nous racontera également ce que Boba Fett a fait entre Le Retour du Jedi et The Mandalorian. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Temuera Morrison au micro de Rotten Tomatoes :

Eh bien, nous ne pouvons pas trop en dire, mais nous allons voir son passé et où il a été depuis L'Empire contre-attaque. Quelqu'un a souligné qu'il était en quelque sorte coincé à cet endroit, et qu'il est maintenant temps de remonter dans le temps, de vérifier son parcours et d'en savoir plus sur lui. Et avec Robert Rodriguez en tant que réalisateur, nous avons pu en quelque sorte le présenter de manière dynamique aux côtés du Mandalorien. C'était juste un honneur d'être invité à revenir. C'était agréable de travailler avec ces gens, et c'était juste une grande opportunité. Ils ont ramené Robert pour en diriger quelques autres. Il y a quelques merveilleux réalisateurs impliqués.

Pour le moment, on sait également que Jon Favreau et Bryce Dallas Howard mettront eux aussi en scène quelques épisodes. De quoi nous mettre l'eau à la bouche. En tout cas, tout le monde a certainement hâte de retrouver l'inimitable Boba Fett sur les écrans !