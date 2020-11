Le Prince de Bel Air : découvrez les premières images des retrouvailles !

Will Smith a partagé une bande-annonce de l'émission spéciale qui réunira le casting du "Prince de Bel-Air" 30 après la diffusion du premier épisode. Le show sera diffusé le 19 novembre sur HBO Max.

Le Prince de Bel-Air : une série culte

Le Prince de Bel-Air est une série américaine qui a marqué les esprits dès son lancement en 1990. Créée par Andy et Susan Borowitz, elle a duré 6 saisons et 148 épisodes.

On y était les témoins de la naissance d'un acteur jusque-là plutôt star de la musique : Will Smith. Dans le show, il incarnait Will, un ado des quartiers pauvres de Philadelphie qui déménage à Beverly Hills chez son oncle et sa tante. Dans ce quartier bourgeois de Los Angeles, il découvre un monde bien différent de celui auquel il est habitué.

Heureusement pour lui, il peut compter sur sa famille pour lui servir de repères, d'amis et parfois de défouloir. C'est le cas de son cousin Carlton (Alfonso Ribeiro), son souffre-douleur préféré, et sa cousine Hilary (Karyn Parsons), modèle de gentillesse qui a un peu trop d'eau autour du cerveau. Son autre cousine, Ashley (Tatyana Ali), le vénère et le prend comme modèle.

Son oncle Phil (James Avery), avocat, est la figure d'autorité qui le remet dans le droit chemin quand il en a besoin. Quant à sa tante Vivian (Daphne Maxwell Reid), elle est sa mère de substitution alors qu'il se trouve loin de la sienne. Dans la maison de la famille Banks, on croise également le stoïque valet Geoffrey (Joseph Marcell), toujours difficile à décontenancer. Enfin, le jeune Will a parfois la visite de son ami d'enfance DJ Jazz, qui ne reste jamais trop longtemps dans la maison, Oncle Phil voyant d'un mauvais œil les regards amoureux qu'il porte sur sa fille aînée.

La série était une vraie réussite comique qui n'en oubliait pas pour autant d'aborder des sujets de société plus sérieux comme le racisme et l'importance de l'éducation. 30 ans après le lancement du show, la famille va se reformer pour une soirée !

Bel-Air de déjà-vu

On apprenait en effet il y a quelques mois qu'une émission spéciale allait réunir les acteurs pour fêter les 30 ans du show. L'enregistrement a donc eu lieu, et Will Smith a partagé une première bande-annonce de ce moment historique pour les nombreux fans à travers le monde.

Comme prévu, Joseph Marcell, Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Daphne Maxwell Reid, Karyn Parsons et DJ Jazzy Jeff sont bien présents. Les voir se tomber dans les bras après tant d'années fait monter la dose de nostalgie à un niveau incroyable.

Encore plus quand la scène se joue dans le décor du salon des Banks recréé pour l'occasion. On a envie de les rejoindre et de s'assoir sur le canapé avec eux.

Le casting revient sur le succès phénoménal du show. On se congratule mais on ne manque pas non plus de se vanner. Quand Will Smith se souvient que personne, à l'époque, ne lui a demandé s'il savait jouer la comédie, Alfonso Ribeiro répond du tac au tac "Mais tu ne savais pas.". Autre moment cocasse, Daphne Maxwell Reid évoque ce moment où on lui a proposé de passer le casting pour le show en le décrivant comme "Une nouvelle série avec un rappeur". Sa réponse ? "Non, merci !". Explosion de rire générale. Il faut s'attendre à de nombreux moments comme celui-là durant les deux heures que durera cette réunion entrecoupée de séquences musicales.

Les éclats de rire laisseront aussi parfois la place aux larmes quand sera évoqué James Avery (Oncle Phil), disparu en 2013.

Cette émission spéciale Le Prince de Bel-Air sera diffusée aux Etats-Unis le 19 novembre sur HBO Max. On espère qu'une chaîne française aura la bonne idée d'en faire de même sous nos latitudes.