Le Prince de Bel-Air : Will Smith et le casting réunis sur une photo 30 ans après !

"Le Prince de Bel-Air" fête ses 30 ans. Une émission spéciale réunissant le casting a donc eu lieu pour l'occasion. Will Smith a partagé quelques photos pleines d'émotion des heureuses retrouvailles sur son compte Instagram.

Le Prince de Bel-Air : un vent frais sur l'Amérique

Le Prince de Bel-Air est une série américaine créée par Andy et Susan Borowitz. Elle a débuté en 1990 et a duré 6 saisons (148 épisodes).

On y suivait les aventures de Will, un ado des quartiers pauvres de Philadelphie qui déménageait à Los Angeles chez son oncle et sa tante. Le jeune homme découvre alors un autre monde dans le quartier privilégié de Bel-Air. C'est un monde parallèle pour lui qui n'a jamais fait face à autant de richesses. Face à lui s'imposent d'autres mœurs qu'il a bien du mal à assimiler et à comprendre. S'il est la cible de moqueries au départ, sa gouaille et son charme en font petit à petit la coqueluche du lycée. Même s'il ressemble plus à un modèle à ne pas suivre pour certains professeurs conservateurs, son intégration va se faire finalement plus facilement qu'il ne le pensait.

La série a révélé tout le talent d'acteur de Will Smith, plus connu à l'époque pour sa carrière musicale. Hollywood lui ouvre alors les bras et en fait une star du cinéma. Autour de lui, James Avery, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons, Tatyana Ali, Joseph Marcell, Ross Bagley et Daphne Maxwell Reid complétaient le casting.

Ma famille d'abord

Il y a quelques semaines, on apprenait qu'une émission spéciale allait réunir les acteurs pour fêter les 30 ans du show. L'enregistrement a donc eu lieu, et Will Smith a partagé quelques photos de l'heureux événement sur son compte Instagram.

Crédit : Instagram/Will Smith

Sur la première, nous pouvons voir comme prévu Joseph Marcell (Jeffrey), Alfonso Ribeiro (Carlton), Tatyana Ali (Ashley), Daphne Maxwell Reid (Tante Vivian dans les saisons 4 à 6), Karyn Parsons (Hilary) et DJ Jazzy Jeff.

Certains ont les cheveux un peu plus grisonnant qu'il y a 30 ans, mais les sourires sont toujours là, et ils ont l'air sincères. Un peu comme celui qu'arbore nos visages quand nous regardons cette photo pleine de nostalgie. Amusant en plus de les voir dans le décors culte du salon de la famille Banks, avec le fameux babyfoot.

Mais l'acteur a partagé une deuxième photo plus énigmatique et lourde de sens. On y voit Will Smith discuter en tête à tête avec Jane Hubert.

Crédit : Instagram/Will Smith

L'actrice incarnait Tante Viv dans les trois premières saisons. Elle avait quitté le show à cause de conflits avec le jeune acteur de l'époque. Il faut croire que de l'eau a coulé sous les ponts en 27 ans, et les deux artistes auront probablement beaucoup à se dire. Il faut s'attendre à une séquence forte en émotion.

Une autre séquence émotion est attendue, à n'en pas douter, quand la famille Banks évoquera le père disparu, alors que James Avery (Oncle Phil) est décédé en 2013.

Cette émission spéciale Le Prince de Bel-Air sera diffusée aux Etats-Unis sur HBO Max fin novembre.

Bel-Air étendu

Si cette réunion est marquée du sceau de la bonne humeur, un reboot plus dramatique est annoncé pour très bientôt. Le projet a débuté quand Will Smith est tombé sur un court-métrage de Morgan Cooper, relecture du Prince de Bel-Air, mais version sombre. L'acteur est fan et décide de le produire en série. Cooper tiendra la place de co-scénariste aux côtés de Chris Collins (The Wire, Sons of Anarchy), showrunner de la série.

On sait depuis cette semaine que le programme sobrement intitulé Bel-Air sera diffusé sur Peacock, le service de streaming de NBC. La chaîne en a déjà commandé deux saisons, juste sur le pitch. C'est ce qui s'appelle avoir confiance en son projet.