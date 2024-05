Le Problème à 3 Corps : excellente nouvelle pour la saison 2 de la série Netflix

Netflix vient d'annoncer une excellente nouvelle concernant la saison 2 de la série "Le Problème à 3 Corps". La lutte contre l'arrivée des San-ti ne vient que commencer !

Le Problème à 3 Corps : le casse-tête de Netflix

La série Le Problème à 3 Corps, disponible sur Netflix depuis le 21 mars dernier, est une adaptation ambitieuse de la trilogie de science-fiction écrite par Liu Cixin. Elle plonge les spectateurs dans une histoire complexe et captivante qui traverse le temps et l'espace.

L'intrigue débute dans la Chine des années 60, où une jeune astrophysicienne, Ye Wenjie, traumatisée par les événements de la Révolution culturelle, prend une décision audacieuse qui va bouleverser l'humanité tout entière. Ce choix aura des répercussions majeures à travers le temps et l'espace.

Des décennies plus tard, un groupe de brillants scientifiques est confronté à des phénomènes inexplicables : les lois de la nature semblent se déliter sous leurs yeux. Ce groupe soudé se prépare à affronter la plus grande menace que l'humanité ait jamais connue : une civilisation extraterrestre, les Trisolariens (également appelée San-ti), vivant dans un système stellaire instable avec trois soleils, qui font route vers la Terre.

La première saison de la série Le Problème à 3 Corps, au budget de 200 millions de dollars, est restée de nombreuses semaines dans le Top 10 des séries les plus visionnées de la plateforme dans le monde. Et les chiffres ont manifestement été très bons puisque Netflix vient d'officialiser la mise en route de la saison 2.

Qu'attendre de cette saison 2 ?

Pour rappel, la première saison de la série Le Problème à 3 Corps s'est terminée sur l'échec de la première mission visant à intercepter les vaisseaux des San-ti, qui se trouvaient à environ 400 ans de la Terre, malgré les efforts de l'astrophysicienne Jin Cheng. Tout reste donc à faire pour les scientifiques qui ne comptent pas baisser les bras face à la menace de l'arrivée des extraterrestres. La saison 2 s'attachera donc à relater leur nouveau plan pour intercepter les vaisseaux des San-ti avant qu'il ne soit trop tard.

Il y a quelques mois, les créateurs de la série (déjà aux manettes de Game of Thrones), avaient confié qu'ils avaient déjà de grandes idées pour une potentielle saison 2, et qu'elle serait "encore meilleure que la première" en raison notamment d'une scène, qu'ils comparaient à celle des Noces Pourpres de Game of Thrones. La saison 2 devrait également être plus ambitieuse et suivra les événements du second roman de Liu Cixin.

Aucune date de diffusion n'a pour l'instant été annoncée par Netflix.