Le Remplaçant (TF1) : Arnaud Ducret et JoeyStarr réunis pour alerter sur les dangers des réseaux sociaux

"Le Remplaçant" est de retour sur TF1. L'épisode accueille un guest de taille en la personne d'Arnaud Ducret. Il incarne un ami plutôt lourd prénommé Chris. Ce nouvel épisode met en lumière les dangers des réseaux sociaux et en particulier des "nudes". Un sujet qui préoccupe le héros du programme, interprété par JoeyStarr.

Un sujet important mis en avant dans Le Remplaçant

Les fans de la série Le Remplaçant retrouveront deux nouveaux épisodes sur TF1 (ils sont déjà disponibles en avant-première sur la plateforme Salto) ce lundi 9 mai 2022. Il faut dire que la série a connu un vif succès à son lancement en avril 2021. L'épisode pilote avait réuni 6,6 millions de curieux. Nicolas Valeyre, incarné par JoeyStarr, a su séduire les téléspectateurs.

Ce prof à l'allure nonchalante et au look complètement original a dû faire ses preuves face à une classe très turbulente. Depuis, de nouveaux épisodes ont été diffusés en mars dernier, réunissant seulement 3,13 millions de téléspectateurs en moyenne. Les nouvelles aventures du professeur atypique vont-elles permettre de faire remonter les audiences ?

Le synopsis des prochains épisodes diffusés sur TF1, est le suivant : Nicolas Valeyre est de retour au lycée. Elsa une élève est victime de harcèlement lorsque ses photos intimes fuitent sur les réseaux sociaux. Son harceleur se cache derrière un pseudo, mais il pourrait se révéler plus proche qu’il n’y paraît. Déterminé à éduquer ses élèves au respect de l’intimité, Nicolas Valeyre est gêné dans sa vie par le retour de Chris, un vieil ami du genre très encombrant.

Le Remplaçant ©TF1 Production

Arnaud Ducret vient semer la zizanie

Les deux nouveaux épisodes s'annoncent riches en rebondissements ! La série a retrouvé le peps qui était présent dans les premiers épisodes, notamment grâce à la venue d'Arnaud Ducret qui va contribuer à de nombreuses scènes assez cocasses. En effet, il va installer plusieurs situations très gênantes et drôles à la fois. Ce dernier, va se mettre dans de grosses galères et son tempérament de feu va donner du fil à retordre à son ancien ami. Nicolas Valeyre va devoir jongler avec les caractères de chacun, entre ses élèves, son pote et la direction, il va avoir du boulot...

Côté vie privée, le prof remplaçant va tenter de mener de front sa relation sentimentale naissante avec la proviseure Barbara Schulz et son rôle de père auprès de Judith (Laure-Kenza Aazizou). L'intrigue tourne tout de même autour d'Elsa incarnée par Sylvie Filloux, qui est victime de harcèlement lorsque ses photos intimes envoyées à un mystérieux crush fuitent sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs retrouveront également Amelle Chahbi et Oxmo Puccino, qui jouera le rôle du psychologue.

Le Remplaçant ©TF1 Production

JoeyStarr inquiet pour l'avenir des jeunes

L'ancienne star du rap se glisse donc dans le rôle de ce prof brut de décoffrage aux premiers abords, mais qui s'avère finalement très cool et à l'écoute des jeunes. Nos confrères du Parisien ont suivi l'acteur sur une journée de tournage. Il s'est montré sensible aux problématiques concernant la jeunesse. Lui-même père de famille, il avoue être assez inquiet :

J'en ai trois, donc forcément, ce qui touche les jeunes me préoccupe. Il faut qu'on leur enseigne la vigilance. Non pas en les rendant paranos ou en étant juste prévenant.

JoeyStarr s'est également exprimé au sujet des réseaux sociaux, affirmant notamment :