Le Seigneur des anneaux : Amazon tease la série avec de nombreuses affiches

S'il faut retenir une seule très grande attente du côté des séries en 2022, on cite sans hésitation "Le Seigneur des anneaux : The Rings of Power" qui doit arriver sur Amazon Prime Video. Le service nous tease son mastodonte avec de nombreuses affiches.

Le Seigneur des anneaux : du grand au petit écran Le 2 septembre 2022. Cette date est déjà cochée dans tous les agendas des fans du Seigneur des anneaux. En janvier dernier, Amazon a révélé la date de sortie de son programme tout en annonçant le titre : The Rings of Power. Bien avant ça, nous avion déjà eu des indications sur le positionnement de l'intrigue par rapport à la trilogie centrale. Direction le passé pour explorer le Second âge de la Terre du Milieu, une période qui se situe des milliers d'années avant la grande aventure de Frodon. À cette occasion, nous pourrons retrouver quelques personnages connus comme Galadriel et Elrond. Mais étant donné le conséquent bond en arrière, la plupart des têtes populaires ne seront pas de la partie. En revanche, on peut vous confirmer que le grand méchant Sauron sera effectivement présent. The Lord of the Rings : The Rings of Power ©Amazon Studios Le plein de posters pour The Rings of Power Amazon continue de nous teaser la série avec des nombreux posters. Chacun se concentre sur les mains d'un personnage. Une partie du corps qui n'est pas choisie au hasard pour l'évidente relation avec les anneaux. La pirouette permet également de continuer d'entretenir le suspense sur l'identité des protagonistes qui animeront la série. Le coup marketing va sans doute faire naître des théories ou en confirmer d'autres. Il est parfois possible de reconnaître quelques personnages ou même des clans. Pour commencer, on pense directement à Sauron en voyant ce poster ténébreux : Ci-dessous, les fans du Seigneur des anneaux n'auront aucun mal à identifier l'épée cassée Narsil qui est détenue par Elendil : Sur cet autre poster, on devine Ar-Pharazôn, dernier roi de Númenór, reconnaissable à sa tenue dorée : Sur les posters suivants, dans l'ordre, on pense voir un hobbit, Elrond, un nain, un magicien (qui ne sera pas Gandalf à cause de l'époque) ainsi qu'une fleur de l'arbre blanc du Gondor : On vous laisse maintenant vous balader sur le compte Twitter de la série pour découvrir l'ensemble des posters. En espérant que les prochaines semaines nous apportent des nouvelles images. Ou, mieux, une première bande-annonce !