Le Seigneur des Anneaux : comment Peter Jackson a été écarté de la série

Lors de l'écriture de la série "Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir", Amazon a contacté Peter Jackson pour lui demander s'il souhaitait participer au programme. Mais par la suite, la production ne l'a jamais rappelé...

Le Seigneur des anneaux : la création des Anneaux de pouvoir

En 2001, Peter Jackson dévoile le premier volet de son adaptation de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau. S'ensuivent deux autres longs-métrages monstrueux ainsi qu'une trilogie sur Bilbon Sacquet, Le Hobbit, débutée en 2012.

Les aventures en Terre du Milieu reprendront en septembre prochain, cette fois sur le petit écran. Amazon développe depuis plusieurs années un projet particulièrement ambitieux et produit avec Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir la série la plus chère de l'histoire.

Galadriel (Morfydd Clark) - Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir ©Prime Video

Ce programme, qui s'est dévoilé à travers des images alléchantes, se déroule environ 3000 ans avant la quête de Frodon et de ses partenaires. À cette époque paisible, Sauron tente de faire basculer le monde dans l'obscurité en forgeant "trois anneaux pour les rois Elfes sous le ciel, sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, un pour le Seigneur Ténébreux sur son sombre trône".

Morfydd Clark, Robert Aramayo, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova, Maxim Baldry et Peter Mullan forment la distribution de cette série qui fera voyager les spectateurs entre le royaume de Númenor, les Montagnes de Brume et les forêts elfiques du Lindon.

Peter Jackson contacté, puis oublié

À la réalisation de la série créée par Patrick McKay et John D. Payne, on retrouve J.A. Bayona, Wayne Yip et Charlotte Brändström. Peter Jackson n'occupe quant à lui aucun poste sur Le Seigner des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. La production lui a pourtant passé un coup de téléphone pendant la phase d'écriture, en lui demandant s'il accepterait d'y participer avec Fran Walsh, coscénariste et coproductrice de ses adaptations. Mais par la suite, le cinéaste n'a plus eu de nouvelles.

Elrond (Robert Aramayo) - Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir ©Prime Video

Interrogé par le Hollywood Reporter, le réalisateur de Fantômes contre fantômes et King Kong a expliqué :

Ils m'ont demandé si je voulais être impliqué et je leur ai dit : 'C'est une question à laquelle il est impossible de répondre sans avoir lu un scénario'. Donc ils m'ont dit : 'Dès que nous aurons les premiers scripts, nous vous les enverrons'. C'est la dernière chose que j'ai entendue de leur part. Mais ce n'est pas grave.

Sans rancune

Peter Jackson assure ne pas être rancunier et se dit curieux de découvrir le programme :

Je vais le regarder. Je ne suis pas le genre de gars à avoir de la rancune. La réalisation est déjà assez difficile comme ça. Si quelqu'un fait un bon film ou une bonne série, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. La seule chose que j'attends avec impatience, c'est de découvrir la série comme un spectateur parfaitement neutre.

Dans une déclaration transmise au Hollywood Reporter, Amazon a répondu aux propos de Peter Jackson :

En acquérant les droits de notre série, nous étions obligés de garder la série distincte et séparée des films. Nous avons le plus grand respect pour les films de Peter Jackson et du Seigneur des Anneaux et nous sommes ravis qu'il ait hâte de regarder Les Anneaux de Pouvoir.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir débutera le 2 septembre 2022 sur Prime Video.