Le Seigneur des anneaux : découvrez le synopsis de la série Amazon

C'est sans doute la plus grosse série attendue ces prochaines années. Le programme "Le Seigneur des anneaux" produit par Amazon risque de faire énormément de bruit quand il sera lancé. Découvrez le synopsis officiel qui distille quelques informations fraîches.

Une série pour les gouverner tous

L'épique adaptation de la trilogie Le Seigneur des anneaux par Peter Jackson reste encore à ce jour très difficilement surpassable. On ne pense pas avoir revu dans nos salles de l'heroic fantasy de cette ampleur. Sur le petit écran, Game of Thrones peut rivaliser. Parce que les moyens financiers déployés pour cette série ont été conséquents. La guerre du streaming fait rage et il faut savoir investir dans des programmes originaux pour attirer des abonnés.

Amazon a frappé un immense coup en annonçant se lancer dans une série Le Seigneur des anneaux . Projet pharaonique, qui tiendra sur 5 saisons, avec plusieurs centaines de millions de dollars mobilisées pour les faire. Avec de tels enjeux et investissements, Amazon préserve au maximum sa série. Le développement et l'écriture se sont déroulés dans des conditions strictes qui empêchent toutes les informations de sortir. Mais une petite fuite vient pourtant d'avoir lieu. Le site TheOneRing.Net, spécialisé dans tout ce qui touche à Le Seigneur des anneaux, est en mesure de nous divulguer le synopsis de la série :

Débutant dans un climat de relative paix, la série va suivre un casting de plusieurs personnages, certains connus et d'autres nouveaux, qui seront confrontés à une réapparition du Mal dans la Terre du Milieu. Des profondeurs ténébreuses des Monts Brumeux, en passant par les majestueuses forêts de la capitale elfique Lindon, l'époustouflant royaume de l'île de Númenor, et jusqu'aux confins de la carte, ces royaumes et personnages vont forger un héritage qui perdurera pendant longtemps après leur fin.

Des premières indications sur le scénario

Sans grande surprise, on tient la confirmation que l'aventure se passera bien avant la trilogie, lors du Second âge de la Terre du Milieu. C'est-à-dire quelque part durant les 3400 années qui précèdent la défaite de Sauron. Une fenêtre de tir très grande, qui offre un tas de possibilités. Si vous n'êtes pas forcément instruit à ce qui touche à Le Seigneur des anneaux en dehors des films, vous risquez de ne pas voir les indices posés dans ce synopsis.

Le Seigneur des anneaux ©Amazon Prime Video

L'île de Númenor retient forcément notre attention. Ce petit coin avait été teasé dans la carte révélée par Amazon. Il s'agit d'une île qui a été donnée aux hommes après l'aide apportée aux elfes lors du Premier âge. Les hommes vont se révolter pour contester leur mortalité et s'allieront avec Sauron, qui leur promet l'immortalité. S'en suit une bataille contre les Valar, un peuple spirituel très puissant. Le peuple de Númenor sera défait durant cet affrontement. Toute cette période ne se résume pas uniquement à ces événements mais ils sont éminemment importants et auront forcément une place dans la série. Tout comme très probablement la création des différents anneaux.

Quels personnages attendre ?

La partie du synopsis qui intrigue le plus concerne les personnages. Même si la temporalité empêche une large partie des figures connues de revenir, certaines en ont la possibilité. On sait déjà que Galadriel sera présente dans la série. Elle était incarnée par Cate Blanchett au cinéma et trouve en Morfydd Clark sa nouvelle incarnation. Elrond devrait aussi se faire une place dans cette intrigue.

Galadriel (Cate Blanchett) - Le Hobbit : la Bataille des Cinq Armées ©Warners Bros. France

Il en va de soi que le populaire méchant Sauron sera forcément impliqué mais l'univers de Le Seigneur des anneaux a une autre menace encore plus importante à présenter. Cependant, TheOneRing.Net toujours, annonce que "le plus grand vilain qui soit sorti de la plume de Tolkien" apparaîtra dans l'intrigue. Les initiés devineront que derrière cette description se cache Morgoth. Un ancien Valar qui a préféré prendre la voie du mal. Pour rapidement vous le situer sans entrer dans le détail, on dira qu'il est le maître de Sauron. Après sa défaite, son serviteur va à son tour devenir le principal antagoniste. La série promet de nous faire découvrir plus en profondeur un passé à peine effleuré dans la trilogie initiale ou Le Hobbit.

Aucune date de diffusion n'est encore publiquement communiquée mais une arrivée en 2022 nous semble être l'estimation la plus crédible. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que le pilote dirigé par J. A. Bayona a déjà été tourné.