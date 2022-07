Le Seigneur des anneaux : Galadriel redoute les ténèbres dans le teaser de la série "Les Anneaux de pouvoir"

La série "Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir" continue de se dévoiler à travers de nouvelles images. Dans un teaser inédit révélant des paysages, décors et costumes impressionnants, le mal se révèle et Galadriel fait part à Elrond de ses craintes pour la Terre du Milieu.

Le Seigneur des anneaux - Les Anneaux de pouvoir : bien avant la communauté...

21 ans après le lancement de la saga colossale de Peter Jackson avec Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau, une nouvelle adaptation de l'oeuvre de J.R.R. Tolkien s'apprête à débarquer, cette fois sur le petit écran. Après un premier teaser énigmatique, le programme de la plateforme Prime Video Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir se dévoile davantage à travers des images inédites.

Plus de 2 minutes au cours desquelles différents personnages se révèlent, au même titre que les décors et les costumes impressionnants. La plateforme de streaming a semble-t-il mis les petits plats dans les grands pour les huit épisodes de cette première saison, qui ont coûté la modique somme de 465 millions de dollars d'après Variety, en plus des 250 millions déboursés pour acquérir les droits d'adaptation. Ce qui fait du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir la série la plus chère de l'histoire.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir ©Prime Video

Le teaser laisse entendre que Sauron, le seigneur des ténèbres, menace la Terre du Milieu et s'apprête à perturber des temps de paix. Il met par ailleurs en avant des paysages somptueux, qu'il s'agisse des forêts elfiques du Lindon, du royaume de Númenor ou des Montagnes de Brume.

"L'ennemi est toujours là" prévient Galadriel

Le personnage le plus mis en avant est Galadriel, incarnée par Morfydd Clark. Témoin de visions cauchemardesques, elle tente de mettre en garde Elrond (Robert Aramayo) des dangers qui planent sur la Terre du Milieu, déclarant notamment :

L'ennemi est toujours là. Reste à savoir où il se cache.

Benjamin Walker, Nazanin Boniadi, Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova et Maxim Baldry complètent la distribution du programme créé par Patrick McKay et John D. Payne. Wayne Yip, J.A. Bayona et Charlotte Brändström signent la mise en scène.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir est à découvrir à partir du 2 septembre prochain sur Prime Video. Retrouvez le teaser en tête d'article.