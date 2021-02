Le Seigneur des anneaux : Viggo Mortensen garde la porte ouverte pour la série

"Le Seigneur des anneaux" fait partie de ces franchises incontournables et Viggo Mortensen est devenu l'un des visages phares de la saga. Alors que l'adaptation en série est en chantier, l'acteur ne serait pas contre le fait de retrouver son personnage d'Aragorn.

La révélation Viggo

Avant d'intégrer le casting de la saga Le Seigneur des anneaux, Viggo Mortensen était déjà un acteur remarqué. Abonné des seconds couteaux (L'Impasse, USS Alabama, A armes égales...), il lui manquait toutefois une performance marquante.

Cette reconnaissance, il l'obtiendra enfin en 2001 grâce à La Communauté de l'Anneau. Dans la peau de l'héritier du Gondor Aragorn, l'acteur crève l'écran. Il va ainsi balader son charisme et sa bogossitude durant deux autres volets (Les Deux Tours et Le Retour du Roi) avant de prendre une autre trajectoire.

Aragorn (Viggo Mortensen) - Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours ©New Line Cinema

En effet, là où d'autres auraient continué à enchaîner les projets hollywoodiens bankables, Viggo Mortensen suit un chemin plus indépendant. On le retrouve donc dans des vrais projets d'auteur tels que A History of Violence (2005), Les Promesses de l'Ombre (2007) ou bien encore La Route (2009). Dans les années 2010, il obtient des récompenses critiques grâce à des films comme Captain Fantastic (2016) et Green Book : Sur les routes du Sud (2018). Autant dire que là où certains acteurs de la saga n'ont pas réussi à vraiment percer par la suite, Viggo Mortensen a su s'extirper rapidement de son rôle.

Par conséquent, serait-il motivé à retrouver un personnage qu'il n'a plus incarné depuis 18 ans ?

Chronologiquement compliqué de le revoir

Ces dernières années, Amazon a montré qu'il était un concurrent redoutable de Netflix sur le marché du streaming. Alors que The Boys cartonne actuellement, le service a, en outre, mis en chantier un projet encore plus énorme : celui d'une adaptation télévisée de Le Seigneur des anneaux.

On rappelle que Le Seigneur des anneaux version Amazon sera un préquel des films. Il se situera plusieurs milliers d’années avant les événements du Hobbit, durant le Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Par conséquent, il y sera question de la montée en puissance de Sauron, de l'union entre les hommes et les elfes ainsi que de l'origine des anneaux de pouvoir. Dans une récente interview avec le média Collider, Viggo Mortensen a néanmoins fait part de son intérêt de faire partie de la série :

Pourquoi pas. Tolkien, c'est un univers. Il y a tellement d'influences. (...) Je ne sais pas grand-chose de ce qu'ils font. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des tournages en Nouvelle-Zélande, donc je suppose qu'ils profitent des gens qui y sont passés, en particulier Peter Jackson et son équipe. Pour le reste, j'ignore qui est dedans. Je ne sais pas par quel angle ils abordent l'œuvre de Tolkien, ni ce que les ayants droits leur permettent de faire. Je n'en sais rien, mais j'ai hâte de voir tout cela.

Seul hic à sa participation : les événements de ce préquel se situent bien avant l'arrivée d'Aragorn dans la saga. Cela parait donc peu probable de voir son personnage, ainsi que l'acteur lui-même. À moins d'un habile subterfuge dans lequel il pourrait apparaître en caméo.

Il faudra attendre le courant de l'année 2021 pour obtenir plus de réponses à ce sujet. Actuellement, la série est en cours de tournage.