Le Sympathisant : Park Chan-wook a un nouveau projet de série

Park Chan-wook va réaliser une nouvelle série après "The Little Drummer Girl". Cette fois, il adaptera le roman "Le Sympathisant" de Viet Thanh Nguyen, prix Pulitzer de la fiction en 2016.

Park Chan-wook, un patron du cinéma coréen

À l'instar de Bong Joon-ho, célébré à l'international avec Parasite, Park Chan-wook fait partie des très grands auteurs du cinéma coréen. Le réalisateur avait été découvert en 2003 avec Old Boy. Une claque cinématographique qui reste encore dans les esprits et en a depuis inspiré plus d'un. Avant cela, il avait déjà réalisé de belles choses comme Joint Security Area (2000). Mais c'est véritablement après Old Boy que son cinéma pu s'exporter en France. Ainsi, il y eut en 2009 le fascinant Thirst, ceci est mon sang, puis une première expérience à l'étranger avec Stoker (2013) avant de revenir en 2016 avec Mademoiselle, un thriller érotico-comique.

Mademoiselle ©BAC Films

Depuis, on attend avec impatience qu'il retourne derrière la caméra pour un onzième long-métrage. Aux dernières nouvelles, Park Chan-wook devait réaliser une autre adaptation de Le Couperet, après la version de Costa-Gavras. Mais si ce projet est en stand-by, il devrait d'abord s'atteler une seconde fois à une série après l'excellente The Little Drummer Girl (2018).

Nouvelle série d'espionnage avec Le Sympathisant

En effet, on apprend que Park Chan-wook a été engagé pour mettre en scène une adaptation du roman Le Sympathisant. Avec The Little Drummer Girl, il s'attaquait à l'œuvre d'espionnage du maître John le Carré. Cette fois, c'est l'écrivain américano-vietnamien Viet Thanh Nguyen qui voit son roman être adapté, après avoir reçu le prix Pulitzer de la fiction en 2016. L'auteur s'est montré particulièrement enthousiaste à l'idée que le cinéaste soit à la réalisation.

Dans son tweet, en plus d'annoncer la présence d'A24 à la production (plutôt un gage de qualité), il explique que Old Boy était justement une grande inspiration pour son roman. Pour lui, Park Chan-wook est donc le choix parfait.

Du côté de l'histoire, Le Sympathisant se déroule entre le Vietnam et la Californie, de 1975 à 1980. On y suit une taupe communiste durant la guerre du Viet Nam, exilé aux Etats-Unis. On retrouve donc là une thématique d'espionnage assez proche de The Little Drummer Girl. L'idée d'agent double n'est également pas nouvelle pour Park Chan-wook, en atteste les différents rebondissements de Mademoiselle. Sans oublier le goût prononcé par le réalisateur pour les anti-héros. Avec tout cela, et vu l'enthousiasme de Viet Thanh Nguyen sur les propositions visuelles du cinéaste, on se dit que ce projet est parfait pour lui. Espérons que la série pourra rapidement entrer en tournage et nous arrive au plus vite.