Le Syndrome E : Vincent Elbaz sera Sharko dans la nouvelle série TF1 adaptée de Franck Thilliez

Franck Sharko et Lucie Henebelle, les héros du romancier Franck Thilliez, reprennent du service dans l'adaptation télévisuelle TF1 "Syndrome E". Cette nouvelle série accueille un casting prestigieux avec notamment Vincent Elbaz, Jennifer Decker, Kool Shen, Emmanuelle Béart, Michèle Bernier, et Anne Charrier.

Le Syndrome E : l'adaptation d'un roman sombre

TF1 annonce l'arrivée d'une nouvelle série policière. En effet la chaîne innove et, après HPI qui cartonne avec Audrey Fleurot, se lance dans un nouveau projet. Prochainement, la série Le Syndrome E verra le jour. Qui n'est autre qu'une adaptation du célèbre roman éponyme de Franck Thilliez publié en 2010. De nombreux comédiens de renoms seront présents pour incarner les différents personnages.

La série composée de 6 épisodes de 52 min, suivra la formation d'un duo de flic. Franck Sharko et Lucie Henebelle, seront plongés au cœur d'une mystérieuse affaire de disparition d'enfants. Ainsi, cette enquête les mènera au Canada, mais aussi au Maroc. Ensemble, ils feront la découverte d'un vieux film des années 60 qui provoque, chez ceux qui le regardent, des comportements étranges et dangereux.

Vincent Elbaz © RADAR FILMS - SOLAR ENTERTAINEMENT - GAUMONT

Vincent Elbaz (La vérité si je mens !, Tout là-haut) se glissera dans la peau de Sharko, un policier solitaire et bourru, hanté par la mort de sa fille Eugénie. Lucie Henebelle, quant à elle, sera incarnée par Jennifer Decker. La jeune femme est une inspectrice lilloise. Cette mère célibataire de 35 ans va très vite se rendre compte que son passé est étrangement lié à l'affaire de Sharko. Ils seront donc amenés à travailler ensemble et la rencontre s'annonce électrique.

Un casting quatre étoiles

Les deux personnages emblématiques du roman Le Syndrome E sont accompagnés par un casting prestigieux. En effet, plusieurs personnalités très appréciées du public français seront regroupées dans ce nouveau programme. On retrouve notamment Emmanuelle Béart, Richard Bohringer, Dominique Blanc, mais aussi Michèle Bernier, Kool Shen, Anne Charrier, Samy Seghir, Bérengère Krief et Marius Colucci.

La date de diffusion n'a pas encore été communiquée par la chaîne. Néanmoins, le tournage de la première saison se tiendra du 10 mai au 7 octobre prochain. Et promet une très jolie distribution, encadrée par la réalisatrice Laure de Butler qui a travaillé dernièrement sur la série policière La Promesse. La série Le Syndrome E est produite par Escazal Films et écrite par Mathieu Missoffe, qui était à la création de Zone Blanche.

Cette nouvelle série policière participe au renouveau de la programmation de TF1. En effet, depuis quelques temps, la chaîne a mis fin à différents programme, comme Profilage et Alice Nevers en 2020. Plus récemment, c'est la saga Section de Recherches qui a fait ses adieux aux téléspectateurs après 15 ans de diffusion. Syndrome E insufflera donc un nouveau souffle en terme de série policière sur la chaîne. Une chose est sûre, avec la saga littéraire de Franck Thilliez qui regroupe 7 tomes sur les aventures de Sharko et Henebelle, la production ne risque pas d'être à court de scénarios.