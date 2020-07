Le Village des damnés : une série est en préparation

Une troisième adaptation du bouquin "The Midwich Cuckoos" va voir le jour mais pas sous la forme d'un film. Une série "Le Village des damnés" serait en préparation pour développer l'histoire avec plus d'ampleur que dans les précédents essais de John Carpenter et Wolf Rilla.

Une troisième adaptation pour Le Village des damnés

Les gamins aux cheveux blancs reviennent. Deadline annonce qu'une nouvelle adaptation du Village des damnés était sur les rails, pour la télévision cette fois. Le scénariste David Farr (Hanna) est sur le coup pour développer le projet pour le compte de Sky. L'histoire, vous la connaissez sûrement déjà par le biais de l'adaptation de John Carpenter en 1995. Avant ça, Wolf Rilla s'était déjà emparée du bouquin The Midwich Cuckoos de John Wyndham. Chez Carpenter, l'intrigue avait été transposée aux USA mais c'est en Grande-Bretagne que l'auteur avait positionné la sienne. Ce classique de la science-fiction se déroule dans la petite ville de Midwich, alors que toutes les femmes découvrent qu'elles sont enceintes. Drôle de coïncidence. Et le mystère ne s'arrête pas là. Au bout des neuf mois de grossesse, elles donnent naissance à trente fille et autant de garçons. Des enfants pas comme les autres, avec des yeux brillants, des cheveux blancs et un comportement étrange. En grandissant, ils vont révéler leur véritable identité, au moment où une vague de meurtres suspects frappent Midwich.

Une histoire que l'on connaît maintenant très bien, même si le film de John Carpenter est loin d'être l'un des meilleurs de sa carrière. Une troisième adaptation pour le cinéma n'aurait pas apporté grand chose, bien que l'époque actuelle soit propice à ce que des idées de la sorte naissent. La série tiendra sur huit épisodes et s'inspirera forcément du roman mais les informations sont inexistantes sur les intentons narratives.

Le format de la série convient-il à cette histoire ?

Ce format permettra de mieux malaxer le suspense qui provient de l'aura mystérieuse des enfants. Mais c'est dans les pas de côté, les choix tranchés, qu'on attend ce nouveau Village des Damnés. La temporalité et la localisation seront deux indices pour évaluer si distanciation il y a. David Farr va-t-il transposer le concept de nos jours ou restera-t-il dans le sillon de John Wyndham ? Voilà l'une des nombreuses questions que l'on peut se poser. On peut quand même se demander si une série est adaptée pour ce roman, qui ne grimpe même pas à 250 pages. C'est peut-être en trouvant d'autres axes thématiques et une approche plus originale que cette création va trouver sa saveur.