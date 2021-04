L'École de la vie sur France 2 : on vous dit tout sur la chanson de Clara Luciani

C'est la chanteuse Clara Luciani qui rythme de sa douce voix tous les épisodes de la nouvelle série France 2 "L'École de la vie", qui débute ce mercredi 21 avril. Ce magnifique générique aux paroles émouvantes a été écrit spécifiquement pour la série. La jeune femme semble très attachée à ce projet, pour une raison qui lui est personnelle.

L'École de la vie : une fiction touchante portée par plusieurs artistes

France 2 lance une nouvelle série sur le thème de la scolarité et de l'enseignement. Après La Faute à Rousseau, la chaîne propose L'École de la vie, une série portée par le talentueux Guillaume Labbé. Déjà présent en avant-première sur la plateforme Salto (voir notre article à ce sujet), ce projet produit notamment par Nagui sort des rangs et s'éloigne des clichés habituels. L'interprète de la magnifique chanson qui rythme les épisodes n'est autre que Clara Luciani. La jeune femme a accepté avec plaisir d'accompagner de sa voix le quotidien de Vincent, un prof d'histoire-géo ainsi que celui de ses élèves.

La fiction suit les drames, les épreuves et les petits bonheurs que traversent tous ces différents personnages. La douce mélodie aux paroles bouleversantes vient souligner la beauté des images et le jeu des acteurs talentueux réunis dans ce projet. Guillaume Labbé est accompagné de Bruno Sanches, Émilie Dequenne, Florence Pernel, Marc Lavoine, Déborah François et François Berléand, pour ne citer qu'eux. À travers le thème de l'enseignement, la série met en relief beaucoup de sujets liés à l'adolescence, et tous les problèmes et tracas que cela comporte. L'artiste Clara Luciani a immédiatement accepté de participer à ce projet porté par son ami Nagui, l'animateur de l'émission Taratata.

Une BO signée Clara Luciani

La jeune femme a été séduite par le sujet de la fiction ainsi que le projet qui faisait également écho à son histoire personnelle. Sage, alias Ambroise Wuillaume a composé la mélodie. Les paroles de ce morceau intitulé Beaux, ont été créées en à peine 20 minutes. Très rapidement, l'artiste a su accompagner la mélodie avec des paroles émouvantes qui sont les suivantes :

Faux, quand je dis que je m’en fous je mens /C’est qu’ils ne me quittent jamais vraiment/ Ces gens qui me regardent de travers/ Aïe, pourquoi faudrait qu’on se fasse du mal ? Viens, plus près que je te soigne/ Aïe, pourquoi faudrait qu’on se fasse du mal ?/ Mêle ta vie à ma vie/ On pourrait se tenir chaud/ Se lisser les plumes et se trouver beaux…

L'artiste fait écho à son histoire personnelle

Clara Luciani explique lors des répétitions pour l'émission Taratata que cette chanson a été une vraie révélation pour elle, pour une raison qui lui est très personnelle. En effet, dans sa jeunesse, la chanteuse a été victime d'harcèlement scolaire. Avant que Nagui lui propose d'écrire cette chanson pour la série L'École de la vie, la jeune femme n'avait pas osé s'attaquer à ce sujet. Elle s'est par la suite exprimée pour le magazine Télérama :

Surtout, j'étais différente, et les enfants attaquent la différence. À 8 ans, à la chorale, j'avais la voix si grave qu'on m'a mise du côté des garçons. À 11 ans, je mesurais 1,76 m et je crois que personne ne m'appelait par mon prénom, mais l'Asperge, la Girafe ou Quatre mètres de haut. En classe, sur mon siège, je me rappelle avoir trouvé des punaises, des cartouches d'encre ouvertes.. L'École de la vie © Charlotte Schousboe -Banijay Studios / Fictions air / FTV

Ainsi, c'est en partie pour son bien-être personnel et de façon thérapeutique que Clara a accepté la proposition concernant l'écriture de ce titre dédié à la série. Tout s'est fait très naturellement, et il y a quelque chose de l'ordre du journal intime d'adolescente dans ces paroles qui peuvent paraître enfantines.

C'est aussi ça le charme de cette mélodie qui habille tous les épisodes de "façon sensible", comme le dit si bien l'artiste. C'est donc avec des mots percutants que la jeune femme a réussi à accompagner le quotidien de ces jeunes ados et de ce professeur touchant, dans la série l'École de la vie sur France 2, déjà entièrement disponible sur Salto.