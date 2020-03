L'Ecuyer du roi sur Netflix : c'est quoi cette série médiévale ?

Netflix propose à partir du 20 mars une nouvelle série médiévale venue tout droit des Pays-Bas et adaptée d'une œuvre littéraire. Son titre ? « L'Ecuyer du Roi ». Voilà de quoi ça parle.

The Letter for the King - où L'Ecuyer du roi en français - est le deuxième show originaire des Pays-Bas. Vous avez sans doute entendu parler du tout premier, qui s'intitule Arès. Le programme nous plongeait dans une obscure société secrète réunissant des fils et filles de parents appartenant à l'élite d'Amsterdam. Les héros de la série ne tardaient pas à découvrir l'existence d'un mal démoniaque et d'un secret lié à l'histoire du pays...

Pour cette deuxième tentative, c'est une œuvre littéraire de Tonke Dragt qui a donné lieu à L’Écuyer du roi. Voilà de quoi il s'agit.

Longue vie au Roi !

Un jeune chevalier en formation répondant au nom de Tiuri se lance dans une mission épique. Son but : livrer une missive secrète au roi. En chemin, il se retrouve au centre d'une prophétie qui prédit l'arrivée prochaine d'un héros. Lui seul saura vaincre le terrible prince, ennemi juré du monarque, et ainsi rétablir la paix dans le royaume.

Le créateur et showrunner de la série est Will Davies. Côté réalisation, Alex Holmes (Maiden), Charles Martin (Marcella) et Felix Thompson (King Jack) se partagent la tâche. Au casting, un visage bien connu de ceux qui auront dévoré His Dark Materials. En effet, Amir Wilson, l'interprète de Tiuri, campe le rôle de Will dans la série BBC/HBO. A ses côtés sont présents, Andy Serkis (inoubliable Gollum) et sa fille Ruby Ashbourne Serkis, mais aussi Omid Djalili (également dans His Dark Materials).

Le premier trailer a montré un univers sombre et relativement impitoyable. A l'inverse, le second (à voir en une d'article) est centré sur Tiuri et son petit groupe d'amis. Les valeurs de la camaraderie et de la chevalerie y sont mises à l'honneur. Alors, vous laisserez-vous tenter par cette série ?

Les 6 épisodes de la saison 1 de L’Écuyer du roi sont disponible à partir du 20 mars sur Netflix.