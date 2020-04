Legends of Tomorrow : la saison 5 revient avec un trailer totalement déjanté

Les héros de "Legends of Tomorrow" envahissent de nouveau nos écrans de télévision dès le 21 avril. Et pour fêter leur retour, la CW vient de dévoiler un trailer aussi drôle que loufoque bourré de références.

Vous le savez tous : le crossover entre Supernatural et Legends of Tomorrow va bien avoir lieu. On a cependant une seconde bonne nouvelle à vous annoncer. Notre équipe de super-héros est de retour pour la suite de sa saison 5. En bonus, la CW a décidé de nous teaser leurs très prochaines aventures. Vous l'aurez d'ailleurs compris avec ce nouveau trailer, on peut s'attendre à des épisodes hauts en couleurs.

Star Trek, Friends et Loom of Fate

Les "Legends" poursuivent donc leur quête pour trouver le "Loom of Fate" tout en essayant également de garder le monde et l'Histoire intacts. Mais ça, ce sont les choses sérieuses. Revenons d'abord un instant sur les différentes références de pop culture présentes dans cette vidéo.

Impossible de ne pas relever les quelques brillantes secondes où l'on voit Sara Lance dans la peau de "Captain Kirk" et Ava Sharpe dans celle de "Spock". Du moins, leurs costumes nous y font très fortement penser. En effet, le nom de la série a été changé en "Star Trip". Et puis, ils vont faire exploser des choses avec des lasers, comme le dit si justement Ava. Difficile alors, de ne pas être déjà conquis, si ?

Enfin, revenons-en au Loom of Fate. Cette quête a d'énormes enjeux cette saison car elle permettrait de sauver Astra Logue. Mais le Loom of Fate est également étroitement lié à l'une des héroïnes. En effet, il a été révélé que Charlie est en fait l'une des trois divinités grecques du Destin, Clotho. On a aussi appris que celle-ci a trahi ses sœurs afin de détruire le Loom of Fate. Cette dernière souhaitait donner aux mortels une chance de façonner leur propre destin. Enfin, bien que Charlie ait dispersé les pièces à travers le multivers, grâce à «Crisis on Infinite Earths», elles se trouvent toutes, de nouveau, sur un seul monde. La suite de la saison 5 sera donc une véritable course contre la montre afin de les obtenir avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains.

Après avoir revisionné le trailer une seconde fois (pour nous faire plaisir), on peut affirmer sans aucun doute, que la saison 5 de Legends of Tomorrow a un très fort potentiel. On a donc hâte de découvrir la suite, qui arrive dès cette semaine !