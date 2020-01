Legends of Tomorrow : premières images pour la saison 5

Vous avez aimé ? Partagez :

La diffusion de la saison 5 de « Legends of Tomorrow » se rapproche. En attendant le 14 janvier, la CW a dévoilé un lot de photos du premier épisode intitulé : « Meet the Legends ».

Le retour de Legends of Tomorrow, c’est pour très bientôt. Si vous suivez les séries super-héroïques de CW, vous savez normalement que la série est en léger décalage avec Flash, Arrow ou encore Supergirl. Ainsi, si ces dernières ont déjà débuté depuis plusieurs mois, la saison 5 de Legends of Tomorrow ne débutera que le 14 janvier aux Etats-Unis. Un premier épisode qui sera également le dernier épisode du crossover du Arrowverse, Crisis on Infinite Earths.

Après le synopsis, les images de Legends of Tomorrow

De cette nouvelle saison, on a pu découvrir récemment un synopsis à l’image de la série : bien barré ! Le concept du show est qu’une bande de super-héros se balade à travers le temps et l’espace pour corriger des erreurs qui auront des conséquences sur le futur. C’est donc toujours la rencontre de l’ancien et de la modernité qui donne un côté léger et agréable à la série. Et pour cette saison 5, on commencera fort puisqu’on nous annonçait qu’une équipe de tournage viendra filmer nos héros dans leur vaisseau pour un documentaire.

Sans cette explication, on avoue qu’on aurait eu du mal à comprendre les premières images de l’épisode 1 de Legends of Tomorrow, proposées par la production (et partagées par TV Line). Celle-ci ressemblant davantage à des photos des coulisses. C’est évidemment l’équipe de tournage, dans la série, qui vient interroger les héros, après une victoire supposée durant Crisis on Infinite Earths. Egalement, quelques photos montrent l’équipe en pleine promotion, sur une estrade avec un panneau « Meet the Legends » (rencontrez les légendes).

Legends of Tomorrow saison 5 débutera le 14 janvier aux Etats-Unis.