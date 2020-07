Legends of Tomorrow saison 6 : le showrunner évoque la disparition de [SPOILER]

Phil Klemmer, le co-showrunner de "Legends of Tomorrow", a évoqué l’enlèvement de Sara à la fin de la saison 5 et son impact sur la relation de la capitaine du Waverider avec Ava dans la prochaine saison. On ne sait pas encore quand on pourra la découvrir.

De quoi parle Legends of Tomorrow ?

Legends of Tomorrow fait partie des séries de l’Arrowverse, avec entre autres Arrow et Flash. Elle se concentre sur une équipe de héros rassemblés par un Maître du temps du XXIIème siècle qui, après avoir vu le futur, a décidé d’agir pour stopper le tyran qui menace l’avenir du monde. Le groupe constitué de The A.T.O.M., Captain Cold, Heat Wave, White Canary, Firestorm, Hawkgirl et Hawkman doit donc pourchasser le méchant à travers le temps afin de l’empêcher de détruire la planète. Mais en plus d’affronter le tyran, les Légendes vont se retrouver confrontés à de nombreux ennemis au fil de leurs aventures. L’équipe va aussi être amenée à évoluer, avec le départ de certains héros et l’arrivée d’autres, qui viendront leur prêter main forte.

The A.T.O.M., Captain Cold, Heat Wave, White Canary, Firestorm, Hawkgirl et Hawkman sont respectivement joués par Brandon Routh, Wentworth Miller, Dominic Purcell, Caity Lotz, Victor Garber, Ciara Renée et Falk Hentschel. Parmi ce groupe, Caity Lotz est l’une des seules qui sera encore présente dans la sixième saison de Legends of Tomorrow. Mais l’interprète de White Canary, la capitaine du Waverider, le vaisseau des Légendes, se retrouvera dans une situation inédite suite aux événements de la saison 5.

Phil Klemmer tease l’impact de l’enlèvement de Sara

Comme nous en parlions dans un article précédent, à la fin de la cinquième saison de Legends of Tomorrow, Sara a été enlevée par des extraterrestres sans que le reste de l’équipe ne s’en rende compte. En plus d’avoir un impact sur l’équipe, puisque White Canary est la capitaine du Waverider, cet événement aura évidemment des répercussions sur la relation entre Sara et Ava. Phil Klemmer, le co-showrunner de la série, a évoqué son absence de l’équipe dans une interview pour TVLine. Il a d’abord expliqué qu’il va être intéressant de voir les Légendes devoir se débrouiller sans elle :

L’absence de Sara est le changement le plus intéressant dans la dynamique. Quand une famille perd un parent, et qu’un groupe d’enfants doit s’élever tout seul, c’est très intéressant. Ça permettra aussi à Sara d’avoir sa propre intrigue.

Il a ensuite évoqué la relation à distance que Sara et Ava seront donc forcées d’entretenir :

Elles sont totalement capables de se débrouiller l’une sans l’autre, mais elles ne veulent pas le faire. Ce n’est pas comme si Sara ne pouvait pas survivre d’avoir été prise en otage et d’avoir été emmenée dans une dimension extraterrestre. Ce n’est pas comme si Ava ne pouvait pas prendre sa place et assumer les mêmes responsabilités dans l’équipe. Mais c’est douloureux, et c’est évidemment quelque chose qu’elles ne veulent pas faire. Je ne pense pas que ce soit le genre de couple à coucher avec quelqu’un d’autre ou à gâcher leur relation. Mais elles sont sur la corde raide avec les responsabilités qu’elles doivent toutes les deux assumer. La saison 6 ne sera pas de tout repos, mais ce ne sera pas un soap opera non plus.

Klemmer a aussi parlé de l’importance de l’évolution de la relation entre Sara et Ava, la comparant à un mariage :

Je veux m’assurer qu’elles doivent affronter plus de problèmes de couples adultes. Je ne veux pas qu’on ait l’impression de recycler les mêmes problèmes de couples de quelques mois, puisque, soyons honnêtes, elles ne sont pas simplement en couple. Leur relation ressemble plus à un mariage. Ça signifie que les enjeux sont plus importants pour elles. Donc on veut s’assurer qu’elles ont l’impression que leur relation continue d’évoluer.

Avec ces propos du co-showrunner de la série, il ne faut donc pas s’attendre à voir White Canary réintégrer l’équipage du Waverider dès le début de la nouvelle saison de Legends of Tomorrow. Et il sera donc intéressant de découvrir les nouvelles dynamiques de l’histoire provoquées par l’enlèvement de Sara. Même si sa date de sortie n’est pas encore connue, on sait qu’il faudra attendre l’année prochaine avant de pouvoir découvrir la sixième saison de Legends of Tomorrow.