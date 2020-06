Legends of Tomorrow : Behrad sera plus présent dans la saison 6

Le personnage de Behrad, joué par Shayan Sobhian, va prendre de l’importance dans la saison 6 de "Legends of Tomorrow", qui débarquera à la deuxième partie de l’année prochaine sur The CW.

L’histoire de Legends of Tomorrow

Legends of Tomorrow est centrée sur une équipe de héros rassemblés par un Maître du temps du XXIIe siècle qui, après avoir vu le futur, a décidé d’agir pour stopper le tyran immortel qui menace l’avenir du monde. Le groupe constitué de The A.T.O.M., Captain Cold, Heat Wave, White Canary, Firestorm, Hawkgirl et Hawkman doit donc traquer le méchant à travers le temps et arrêter sa montée au pouvoir. Puis, au fil des saisons, d'autres ennemis se mettent sur leur route.

Au niveau du casting, les héros sont respectivement joués par Brandon Routh, Wentworth Miller, Dominic Purcell, Caity Lotz, Victor Garber, Ciara Renée et Falk Hentschel. Au fil des saisons, certains acteurs ont dit adieu à la série, tandis que d’autres l’ont rejointe. Parmi eux, Shayan Sobhian a fait son apparition dans la peau de Behrad Tahrazi pendant le final de la quatrième saison.

Qu’attendre de la sixième saison de Legends of Tomorrow ?

Le final de la cinquième saison de Legends of Tomorrow a fait apparaître un nouveau problème pour les Légendes. Sara, alias White Canary, a été kidnappée par des extraterrestres, sans que ses amis ne s’en rendent compte, ce qui a préparé l’introduction d’un nouveau grand méchant pour la suite de la série. Au niveau des principaux personnages, on assistera donc à des changements dans la saison 6 de Legends of Tomorrow. Dans un précédent article, nous vous annoncions que Maisie Richardson-Sellers, alias Charlie, ne reviendrait pas. La sixième saison se fera aussi sans les personnages de Ray Palmer, aka The A.T.O.M., et Nora Darhk, joués par Brandon Routh et Courtney Ford. Et Behrad changera donc de statut dans l’équipe, après avoir connu un parcours compliqué dans la cinquième saison.

Où retrouvera-t-on Behrad au début de Legends of Tomorrow saison 6 ?

Au milieu de la cinquième saison de la série, Behrad a été tué par l’une des divinités grecques du Destin, avant d’être ramené à la vie par Charlie, alias Clotho. Après cela, les choses sont devenues encore plus compliquées pour le personnage. Charlie a séparé le métier à tisser du destin de Zari, permettant aux deux versions du personnage de vivre. La première de ces deux versions a alors réalisé que les deux chronologies se battaient pour contrôler Behrad, et elle est donc retournée dans le totem pour sauver son frère à la fin de la saison 5. On verra ce que les showrunners de la série ont donc prévu pour Behrad au début de la nouvelle saison de Legends of Tomorrow, mais la décision de Zari devrait l’affecter.