Arrowverse : les séries DC ne reprendront pas avant 2021

Bonne nouvelle, la chaîne CW vient tout juste d'annoncer son calendrier des séries pour la saison 2020/2021. Bémol, les shows DC appartenant à l'Arrowverse ne reviendront pas avant janvier. Courage, il va falloir prendre notre mal en patience !

Ce n'est un secret pour personne, la crise du coronavirus a empêché plusieurs séries de pouvoir terminer correctement leurs saisons. Si Legends of Tomorrow et Black Lightning ont pu mettre un point final à leurs saisons respectives (celles-ci ne comportent que 16 épisodes), ce n'est pas le cas pour tous les shows de l'Arrowverse. Les saisons de The Flash, Supergirl et Batwoman ont dû se conclure plus tôt que prévu. Leurs derniers épisodes ont d'ailleurs été réécrits. Mais rassurez-vous, si les cliffhangers ne sont pas ceux auxquels on s'attendait, les premiers épisodes des nouvelles saisons devraient être forts en rebondissements. Malheureusement, il nous faudra patienter un peu pour les découvrir. En effet, la CW a annoncé que l'on ne retrouverait pas nos super-héros avant le début de l'année prochaine.

Une nouvelle série intègre l'Arrowverse

Vous serez tout de même heureux d'apprendre que dès janvier 2021, vous retrouverez donc (pour la diffusion aux États-Unis) :

Batwoman, le dimanche soir

Black Lightning, le lundi soir

The Flash, le mardi soir

Superman & Lois, également le mardi soir

Une jolie surprise s'est d'ailleurs glissée dans cette liste. Eh oui, Superman & Lois rejoint officiellement la super-famille de l'Arrowverse. Avec le casting de la série qui s'agrandit : il y a quelques jours, on apprenait que Wolé Park prêterait ses traits à The Stranger.

Supergirl et Legends of Tomorrow : les grands absents

On doit dire que notre petit coeur s'est arrêté de battre quelques secondes lorsqu'on a découvert la liste de diffusion des séries DC de la CW. Où sont donc passées Supergirl et Legends of Tomorrow ? Pas de panique, il y a une explication logique à ces deux disparitions. Ces séries ont bien été renouvelées, et si aucune annonce n'a été faite officiellement, on pense tout simplement que les deux shows seront diffusés plus tardivement, au printemps 2021 peut-être... Legends of Tomorrow a, depuis un certain temps maintenant, une diffusion de ses saisons un peu décalée par rapport au reste des séries de l'Arrowverse. Et concernant Supergirl, Melissa Benoist étant enceinte, les producteurs ont très certainement voulu attendre qu'elle ait son enfant avant que tous puissent reprendre le chemin des studios.

En conclusion, en attendant de retrouver tous nos héros, on se consolera en cherchant à en savoir le plus possible sur le prochain crossover de l'Arrowverse. L'intrigue devrait se focaliser sur Superman et Batwoman, et on trépigne déjà d'impatience !