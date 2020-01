Legends of Tomorrow : une nouvelle méchante dans la saison 5

Vous avez aimé ? Partagez :

Le crossover « Crisis on Infinite Earths » a fait office de tournant majeur dans la trajectoire de l’Arrowverse. L’événement passé, les séries doivent reprendre leur déroulé traditionnel. « Legends of Tomorrow » vient de compléter son casting avec une recrue pour incarner un méchant.

Le chamboulement Crisis on Infinite Earths aura mis un sacré boxon dans le multivers et il va falloir composer avec quand les séries reprendront de leur côté. À peine le temps de se remettre de nos émotions que la saison 5 de Legends of Tomorrow va débuter en ce mois de janvier. Les héros habituels seront au rendez-vous mais deux départs seront à déplorer dans ces épisodes. En effet, Ray (Brandon Routh) et Nora (Courtney Ford) vont quitter le groupe, sans qu’on sache si c’est définitif ou juste temporaire – avec un possible retour dans une des saisons suivantes. Pourtant, Legends of Tomorrow n’est pas encore sur le point de stopper. Renouvelée pour une saison 6, la série a un capital sympathie qui parle au public. Avant de nous projeter trop loin, revenons-en donc à la saison 5, qui va présenter un nouveau méchant. Enfin, plutôt une méchante !

Une machine de guerre face aux Légendes

The CW a annoncé (via Deadline) que Joanna Vanderham était au casting pour un rôle récurrent. L’identité exacte de son personnage n’est pas donnée pour ne pas griller la surprise en amont mais elle campera une adversaire de nos héros. On peut quand même se faire un aperçu de sa dangerosité avec la description donnée par le network qui présente une méchante aux allures de « machine de guerre impitoyable » avec des poignards en os. Elle est également liée au personnage de Charlie, avec qui elle a des antécédents. À priori aucune trace de cette méchante dans le premier trailer de la saison 5 diffusé après la fin de Crisis on Infinite Earths. Le scénario montrera Sara, Ray et Mick choqués de voir que les Légendes sont désormais des célébrités. Une équipe de documentaire va monter sur le Waverider, nous promettant quelques scènes déjantées. Quand les problèmes vont commencer, un certain Rasputin sera à vaincre.

Nous ne tarderons pas à avoir les réponses qu’on réclame avec la diffusion du premier épisode attendue le 21 janvier sur The CW. Dans un autre registre, les amateurs de la chaîne américaine verront arriver Katy Keen, le nouveau spin-off de Riverdale, le 6 février suivant. Début d’année chargée.