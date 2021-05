LEGO revisite les appartements de la série Friends

Décidément, la marque LEGO pense à toutes les communautés fictionnelles possibles. Ainsi, c'est au tour de la fan base de "Friends" de retrouver un set entièrement consacré aux appartements dans lesquels vivent nos six amis.

Friends et ses apparts incontournables

Avec ses dix saisons et son succès monstrueux, Friends fait partie de la pop culture. En plus des personnages, chaque détail de la série est désormais décortiqué, même 17 ans plus tard. À commencer par ses décors. Certes, le bar du Central Perk est un lieu emblématique de la série puisqu'il réunit nos six amis. Mais il ne faut pas omettre les appartements dans lesquels ils vivaient, à commencer par les appartements voisins de Monica et Chandler. Deux appartements dans lesquels tous les membres du groupe ont habité à un moment donné du show.

L'appartement de Monica devrait d'ailleurs être de retour dans l'épisode spécial de la série qui verra la réunion tant attendue du cast principal. Autant dire que de nombreux souvenirs émouvants devraient être livrés au sein de ce lieu qui a vu se dérouler plusieurs scènes cultes.

Friends ©NBC

Quand LEGO surfe sur le succès de la série

Ce n'est pas la première fois que la célèbre marque de jouets prend modèle sur une fiction pour imaginer son set. On a ainsi pu voir des LEGO Star Wars, des LEGO Harry Potter ou bien encore des LEGO Seigneur des Anneaux.

Toutefois, ce n'est pas la société qui a été la première à proposer une commercialisation de ce set consacré à la série. Elle vient initialement d'un Normand appelé Aymeric Fievet qui décide en 2019 de créer une boîte de legos reproduisant le Central Perk. Le succès mondial de cette collection encouragea ainsi la marque à récidiver avec cette fois les appartements des protagonistes.

Vous pourrez donc reproduire la fameuse dinde que Monica portait sur sa tête à Thanksgiving, jouer au baby-foot avec Joey et Chandler, ou bien encore tenter de piquer le gros tout nu de l'appartement d'en face à l'aide d'une grande perche. Et tout cela pour la modique somme de 159,99 €.

Il faudra tout de même attendre le 1er juin 2021 avant de pouvoir le commander.