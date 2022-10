Les Anneaux de pouvoir : il va falloir patienter avant de voir la saison 2

ATTENTION, cet article contient des spoilers ! La deuxième saison de la série "Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir" n'arrivera pas dans les mois à venir. Les créateurs J.D. Payne et Patrick McKay assurent avoir besoin d'au moins encore deux ans pour préparer la suite.

Les Anneaux de pouvoir : une mise en place qui prend son temps

La première saison de la série événement Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, pour laquelle Amazon a dépensé sans compter, touche à sa fin. Après un début prometteur, dévoilant des paysages magnifiques et annonçant une quête vengeresse de Galadriel (Morfydd Clark) traquant Sauron, en plus d'introduire des personnages intéressants comme Bronwyn (Nazanin Boniadi) et Arondir (Ismael Cruz Córdova), le programme s'est essoufflé au fil des épisodes.

Les Anneaux de pouvoir a évidemment proposé plusieurs séquences mémorables et épiques, à l'image d'une attaque nocturne enflammée ou de l'ouverture de l'épisode 7, au cours de laquelle des soldats émergent dans des ténèbres rougeoyants, tandis que d'autres agonisent ou ont déjà péri. La série présente également un antagoniste mystérieux, Adar (Joseph Mawle), ainsi qu'un étranger (Daniel Weyman) doté de pouvoirs qui vient en aide aux Piévelus et qui n'est pas sans rappeler un puissant mage.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir ©Prime Video

Enfin, le programme soulève de nombreuses interrogations et ouvre de nombreuses perspectives pour la suite. Sauron n'ayant pas encore fait son retour (du moins jusqu'à l'épisode 7) et les fameux anneaux n'ayant pas encore été évoqués, cette première saison prend avant tout la forme d'une mise en place laborieuse, essayant de trouver sa voie après les films de Peter Jackson sans parvenir à s'en écarter totalement. Les scènes spectaculaires, la beauté des décors et l'épaisseur que certains personnages gagnent au fur et à mesure ne parviennent pas à faire oublier les longueurs, les creux de certains épisodes et le sentiment de redondance dans l'intrigue.

Le tournage de la saison 2 a déjà débuté

Des défauts qui ne ruinent pas complètement l'envie de découvrir la suite de l'adaptation de J.R.R. Tolkien, mais qui laissent en tout cas penser que les scénaristes et réalisateurs devront à la fois intensifier le rythme et développer davantage les personnages, dont les motivations sont à peine effleurées en dehors de quelques exceptions. Alors que le tournage de la saison 2 a d'ores et déjà commencé près de Londres début octobre, les spectateurs vont devoir s'armer de patience, comme l'a laissé entendre Jennifer Salke, à la tête d'Amazon Studios, ainsi que les créateurs Patrick McKay et J.D. Payne.

Interrogée par Variety sur une éventuelle sortie en 2023, la première a déclaré :

Nous souhaitons le délai le plus court possible entre les saisons, mais nous voulons continuer de placer la barre haut. Donc ça prendra le temps qu'il faudra. Il y a toutefois une certaine urgence à produire rapidement, c'est pour cela que J.D. Payne et Patrick McKay ont continué d'écrire sans relâche. Nous avançons vite.

Patrick McKay a quant à lui assuré au Hollywood Reporter vouloir travailler "deux ans" sur la deuxième saison. Les showrunner affirment vouloir faire encore plus gros et plus fort sur les futurs épisodes, qui ne devraient donc pas arriver avant 2024.