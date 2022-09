Les Anneaux de pouvoir : qui est ce mystérieux personnage tombé du ciel ?

[ATTENTION, CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS] Les deux premiers épisodes de la série événement "Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir" présentent un personnage énigmatique incarné par Daniel Weyman, baptisé l'Étranger. Focus sur deux théories autour de l'identité de ce mystérieux individu tombé du ciel et doté de pouvoirs magiques.

Les Anneaux de pouvoir : un lancement réussi pour la série

Ce vendredi 2 septembre, Prime Video a mis en ligne les deux premiers épisodes de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, qui ont rassemblé 25 millions de spectateurs dès le premier jour. Une introduction réussie pour cette nouvelle plongée dans l'univers de J.R.R. Tolkien qui présente de nombreux personnages, à commencer par Galadriel (Morfydd Clark). Après avoir quitté Valinor pour se rendre sur la Terre du Milieu, l'héroïne traque inlassablement Sauron pour se venger de la mort d'un être cher.

Elrond (Robert Aramayo) et le Haut Roi Gil-galad (Benjamin Walker) l'intiment de mettre fin à sa quête afin de ne pas perturber une période de paix fragile. Galadriel refuse, convaincue que le mal est toujours présent et sur le point de resurgir. En parallèle, sur les Terres du Sud, l'elfe-soldat Arondir (Ismael Cruz Cordova) et la guérisseuse Bronwyn (Nazanin Boniadi) sont témoins d'événements inquiétants et s'aperçoivent que la menace pourrait surgir des souterrains.

Galadriel (Morfydd Clark) - Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir ©Prime Video

Enfin, alors qu'elle et les autres Piévelus vivent en autarcie dans la forêt, Nori (Markella Kavenagh) est témoin de la chute d'un météore à proximité de son campement. Et dans le cratère enflammé, elle découvre un mystérieux individu baptisé "l'Étranger" et interprété par Daniel Weyman. Un personnage énigmatique qui alimente plusieurs théories.

L'Étranger : un personnage bien connu du Seigneur des anneaux ?

Qui est cet homme doté de pouvoirs magiques et dont le feu ne brûle pas ? Dans l'épisode 2, Nori et son amie Poppy (Megan Richards) cachent l'Étranger dans un endroit sûr. À son réveil, il montre des signes de défiance et d'agressivité, prononçant uniquement les termes "mana" et "urë". Lorsque Poppy s'approche de lui, il élève la voix et le ciel s'assombrit, rappelant ainsi Gandalf.

Peu de temps après, il se sert de lucioles afin de dessiner une constellation dans le ciel, entraînant quelques instants plus tard la mort des minuscules créatures. Ce qui ne ressemble pas vraiment au "Pèlerin Gris" incarné par Ian McKellen dans les films de Peter Jackson, même si ce dernier est lui aussi capable de communiquer avec une multitude d'êtres vivants, dont les insectes. Enfin, comme lui, il est découvert par des Piévelus.

Si l'Étranger est bel et bien Gandalf, il n'est pas la version que l'on connaît au cinéma de l'Istari. Dans les ouvrages de Tolkien, il arrive sur la Terre du Milieu pendant le Troisième Âge sous la forme du Maiar baptisé Olórin. Or, la série se déroule durant le Deuxième Âge, et cela voudrait donc dire que les créateurs Patrick McKay et John D. Payne se sont écartés du matériau d'origine.

Les Ténèbres déguisées ?

Une autre théorie affirme que l'Étranger pourrait bien être Sauron. Durant le Deuxième Âge, le Seigneur des Ténèbres se fait passer auprès des Elfes pour Annatar, le Seigneur des Dons. Il parvient notamment à gagner la confiance de Celebrimbor, interprété par Charles Edwards dans le programme, malgré la méfiance de Galadriel.

Annatar forge ensuite avec eux les Anneaux de pouvoir, parmi lesquels l'Anneau unique, avant de se faire démasquer. Au vu des deux premiers épisodes (et bien sûr de son titre), cette intrigue sera clairement développée dans la série. Mais pour le moment, rien ne dit que l'Étranger y sera directement lié.

Interrogé par The Upcoming, Daniel Weyman a évidemment fait en sorte de garder le secret autour de son personnage, déclarant simplement :

L'Étranger est un personnage vraiment mystérieux. (...) Quand nous le rencontrons, il est assez clair qu'il a profondément conscience de son objectif et de ce qu'il veut accomplir.

Reste désormais à savoir quel est cet objectif...