Les Anneaux de pouvoir : retour sur les indices qui annonçaient le twist final

ATTENTION, cet article contient des spoilers ! Le dernier épisode de la série "Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir" a mis fin à certaines interrogations du public et a confirmé, ou continué d'alimenter, certaines théories. Focus sur plusieurs indices dissimulés dans la première saison en lien avec la révélation majeure de la conclusion.

Les Anneaux de pouvoir : de grosses révélations finales

ATTENTION, cet article contient des spoilers majeurs !

Ce vendredi 14 octobre, Prime Video a mis en ligne le huitième et dernier épisode de la série événement Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. Une conclusion riche en surprises et en émotions, qui apporte certaines des réponses attendues de cette première saison inégale, marquée par des fulgurances comme l'éruption du volcan mais aussi par de longs passages de creux et d'attente.

Intitulé Alliés, cette fin est donc parsemée de révélations sur les personnages les plus mystérieux, réussissant ainsi à relancer l'attente pour la suite, dont le tournage a d'ores et déjà débuté. Les premiers anneaux ont notamment été forgés par Celebrimbor (Charles Edwards), Galadriel (Morfydd Clark) et Elrond (Robert Aramayo).

Mettant de côté les Terres du Sud et ses personnages comme Bronwyn (Nazanin Boniadi) ou Arondir (Ismael Cruz Córdova), ainsi que les Montagnes de Brume et les Nains, cet ultime épisode s'est concentré sur les Elfes, les Piévelus et un Homme, Halbrand (Charlie Vickers). Tentant d'abord de faire croire que l'Étranger (Daniel Weyman) serait en réalité Sauron, la conclusion confirme ensuite l'une des théories qui a le plus circulé sur la Toile ces dernières semaines : le supposé héritier du trône du Sud n'est autre que le Seigneur des Ténèbres, déguisé pour mieux duper les Elfes et prendre le contrôle de la Terre du Milieu.

Sauron se dévoile enfin

Plusieurs indices ont évidemment laissé planer le doute autour de cette révélation. Outre l'attitude suspicieuse de Galadriel, l'intérêt soudain de Halbrand pour les anneaux et son envie de trouver à tout prix une solution pour réussir à les forger a mis la puce à l'oreille, au même titre que sa capacité à guérir très vite de ses blessures. Le personnage évoque par ailleurs son maître sans le nommer, faisant sans doute référence à Morgoth, le premier Seigneur des Ténèbres.

Son ultime échange avec Galadriel avant sa fuite vers le Mordor appuie sur le fait qu'il n'a rien laissé au hasard, de leur rencontre à leur assaut aux côtés des Hommes de Númenor. Comme le rappelle le magazine Time, le Haut Roi Gil-galad (Benjamin Walker) avait prédit dès le premier épisode que la guerrière était sur le point de ramener le mal qu'elle combat.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir ©Prime Video

Ce qui est effectivement arrivé dès le second épisode, où Galadriel et Halbrand étaient les deux seuls survivants à bord d'un radeau. Plus tard, lorsqu'ils sont retrouvés emprisonnés à Númenor, il lui a clairement affirmé qu'il n'est pas le héros qu'elle recherche, ce qu'elle avait refusé d'entendre. Enfin, lors de sa confrontation avec Adar (Joseph Mawle), qui prétend avoir tué Sauron, Halbrand avait refusé de lui dévoiler son identité, et le lien mystérieux entre les deux personnages était totalement perceptible.

Qu'en est-il de l'Étranger ?

Les trois sorcières à la poursuite de l'Étranger et des Piévelus se sont donc trompées sur l'identité de Sauron. Mais qui peut bien donc être ce géant tombé du ciel ? L'ultime épisode précise qu'il est sans doute un Istari, c'est-à-dire un magicien. Saroumane ? Radagast ? Gandalf ? En plus de sa complicité avec Nori (Markella Kavenagh) qui rappelle celle avec Frodon et Bilbon, une phrase laisse penser qu'il pourrait bien s'agir du sorcier incarné par Ian McKellen dans les films de Peter Jackson.

L'Étranger (Daniel Weyman) - Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir ©Prime Video

Prêt à se lancer dans une aventure avec la jeune héroïne, l'Étranger lui dit que "dans le doute, il faut toujours suivre son flair". Un conseil que Gandalf donne à Merry dans Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau, lorsqu'ils cherchent à sortir des mines de la Moria. Si rien n'est confirmé pour le moment, cette phrase est un nouvel indice de taille...