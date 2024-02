Les Anneaux de pouvoir : des nouvelles de la saison 2, et de la 3 !

La saison 2 de la série "Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir" se fait attendre, mais devrait enfin arriver prochainement. Un récent deal signé entre les créateurs et Amazon Studios permettra aussi de rassurer les fans sur la suite.

Les Anneaux de pouvoir : à quand la saison 2 ?

Amazon a visiblement réussi son pari avec Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, la série dérivée de l'œuvre de J.R.R. Tolkien. Pourtant, étant donné l'impact qu'a eu la trilogie Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson, il y avait le risque que le public ne se montre pas très indulgent. Mais les moyens ont été mis et le succès au rendez-vous dès le premier jour de diffusion sur Prime Video, avec un record de la plateforme de streaming. Ce qui n'a pas empêché le show de s'essouffler au fil des épisodes.

Mais Prime Video reste confiant et a renouvelé Les Anneaux de pouvoir pour une saison 2. Cependant, si la première a été diffusée à partir du 1er septembre 2022, il faudra encore attendre pour la seconde. Jennifer Salke, à la tête d'Amazon Studios, avait pourtant affirmé vouloir un temps assez court entre les saisons. Sauf qu'en 2023, la saison 2 n'est pas arrivée.

Deadline vient rassurer les fans de la série en révélant que les créateurs Patrick McKay et JD Payne viendraient de signer un nouvel accord d'exclusif de trois ans avec Amazon Studios. Un accord qui permettra au duo de continuer de travailler sur Les Anneaux de pouvoir, au moins jusqu'à une saison 3 qui serait donc bel et bien prévue.

Vernon Sanders, responsable de la télévision chez Amazon Studios, a déclaré dans ce sens : "Nous avons hâte que les abonnés de Prime Video vivent l'aventure épique et ce drame à enjeux élevés que JD Payne et Patrick McKay vont continuer de construire tout au long de la saison deux et au-delà". La saison 3 ne serait évidemment pas encore écrite. Mais le média américain affirme que la saison 2 arrivera "plus tard cette année". On peut alors miser sur le dernier trimestre 2024, étant donné qu'avant cela, le 13 juin, Prime Video diffusera la saison 4 de The Boys. Étant donné la popularité de cette série, la plateforme n'aurait aucun intérêt à mettre en ligne Les Anneaux de pouvoir saison 2 sur la même période.