Les aventures du jeune Voltaire, Escape, Dix pour Cent : 3 séries à voir sur Salto

La plateforme de streaming Salto offre tout un panel de séries à regarder et il y en a pour tous les goûts ! En partenariat avec TF1, M6 et France TV, Salto vous propose des exclusivités françaises et étrangères, ainsi que des créations originales. On vous présente trois séries, à voir et à revoir, disponibles sur la plateforme.

Escape : la nouvelle fiction de W9

Salto propose certaines de leurs séries événement en avant-première, c'est le cas de Escape. En effet, cette fiction inédite est déjà disponible sur la plateforme, alors que sa date de diffusion sur W9 est prévue pour le 9 février à 21h05. Cette nouvelle fiction est produite par le studio Golden Moustache et le scénario, très bien ficelé, est écrit par Inan Cicek (À Bras Ouverts) et Florian Spitzer (Balthazar, Clem).

Escape ça parle de quoi ? C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui s'embarque dans un Escape Game (jeu d'énigme, où les participants sont enfermés dans une pièce à thème et doivent tenter d'en sortir). Seulement voilà, les choses ne se passent pas comme prévu. Les personnages sont enfermés dans une pièce semblable à la Galerie des Glaces et ils se rendent très vite compte que quelque chose cloche. Effectivement, chaque énigme révèle un secret ou un détail sur leur passé et les tourne les uns contre les autres. Le problème étant que s'ils ne résolvent pas l'Escape Game assez vite, leurs vies sont mises en danger. Il semblerait donc qu'ils ne soient pas là par hasard...

Cette nouvelle fiction réunit un casting puissant. On yretrouve Lannick Gautry, David Mora, Barbara Cabrita, Johann Dionnet, Camille Claris , Astrid Roos ou encore Elise Larnicol. La série Escape est donc disponible sur Salto, elle est composée de deux épisodes d'environ 45 minutes. C'est ainsi une fiction moderne et actuelle, mise en scène dans un décor surprenant avec un scénario plutôt haletant.

Les aventures du jeune Voltaire : une mini-série historique

La série Les aventures du jeune voltaire est un biopic sur la jeunesse du philosophe des Lumières, porté par Thomas Solivérès. C'est un jeune comédien prometteur, que vous avez sûrement déjà aperçu dans le film Intouchables, ou dans Les aventures de Spirou et Fantasio. La série est déjà disponible en avant-première sur Salto et sera à l'antenne le 8 février sur France 2.

Cette mini-série historique retrace l'histoire de Voltaire qui, avant d'être un grand philosophe, était François-Marie Arouet, un fils de notaire rebelle et en avance sur son temps. Ce biopic nous plonge dans le Paris du XVIII siècle, où l'on retrouve un jeune homme passionné, intransigeant, et qui se bat pour ses idées. Le futur Voltaire va en effet bousculer toutes les conventions sociales et religieuses de son époque. De sa jeunesse à l'âge adulte, on découvre ainsi ses amours, ses relations houleuses avec son frère et son père, puis ses emprisonnements successifs et ses débuts de dramaturge sous le nom de Voltaire.

La saga historique composée de quatre épisodes de 42 minutes, est tournée en partie au château de Chantilly dans l'Oise. Il y a beaucoup de rythme, à l'image de la vie du jeune homme, certaines scènes et plans sont d'une modernité rare. Au casting, on retrouve Valérie Bonneton, Christa Théret, mais aussi Bernard Le coq sous les traits du vieux Voltaire. À découvrir en avant-première sur Salto !

À revoir : Dix pour cent arrive enfin sur Salto !

La série à succès Dix pour cent est sur Salto et toutes les saisons sont enfin disponibles. Après un final diffusé sur France 2 début novembre 2020, la saison 4 est enfin là, permettant de visionner la série dans son entièreté.

Dix pour cent est créé en 2015 par Fanny Herrero, la série est composée de 4 saisons et 24 épisodes. On découvre le quotidien de Andréa, Mathias, Gabriel, Camille et Arlette, agents de célébrités du cinéma de l'agence artistique ASK. Ils sont confrontés à des situations délicates et doivent sans cesse défendre leur vision des métier d'acteur et d'agent. Et ils savent manipuler et amadouer les gens du métier, en mêlant intelligemment l'art et le business. Les personnages se débattent pour sauver leur agence mise à mal par le décès d'un des fondateurs, sans compter que leurs vies privées prennent parfois le dessus et influent sur leurs décisions professionnelles.

Cette série dynamique et très actuelle, mélange comédie et drame. On y retrouve la superbe Camille Cottin entourée par Thibault de Montalembert , Grégory Montel, Liliane Rovère , Nicolas Maury ou encore Laure Calamy. À chaque épisode une star du cinéma joue son propre rôle avec une certaine autodérision. Parmi eux, Monica Belluci, Nathalie Baye, Jean Reno ou encore Sigourney Weaver se sont ainsi prêtés au jeu.

À voir ou à revoir ce week-end sur Salto.