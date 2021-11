Les Éternels : un préquel en série possible sur Disney+ ?

Au cinéma depuis le 3 novembre, « Les Éternels » a permis l’introduction de nouveaux personnages dans le MCU. De quoi donner des idées aux scénaristes pour un préquel ?

Les Éternels : de nouveaux super-héros entrent dans la danse

Alors que la phase 3 atteint son point culminant avec Avengers : Infinity War, Kevin Feige annonce en avril 2018 qu’un film sur les Éternels est en développement. Une idée qui, sur le papier, est assez semblable à celle de Les Gardiens de la Galaxie. En effet, non seulement, cette adaptation des comics de Jack Kirby (apparus en 1976) promettait de nouvelles batailles entre races extraterrestres. Surtout, le film annonçait l’apparition d’une nouvelle équipe de super-héros encore méconnue du grand public.

En effet, les Éternels sont un groupe de héros venus des confins de l’espace, et présents sur Terre depuis l’aube de l’humanité. Vivant aux côtés des humains dans l’anonymat le plus total, ils sont virtuellement immortels et extrêmement puissants grâce à l’énergie cosmique qui imprègnent leurs corps. Parmi les Éternels, on retrouve Sersi, Ikaris, Thena, Ajak, Kingo, Sprite, Druig, Phastos, Makkari et Gilgamesh.

Les Éternels ©Marvel Studios

Faisant partie des films phares de cette nouvelle phase 4 du MCU, Les Éternels plane actuellement au sommet du box-office américain avec 121,9 millions de dollars récoltés (284,5 millions à travers le monde). Un score honnête, mais qui ne parvient pas à masquer les retours très partagés de la critique et du public envers ce nouveau long-métrage Marvel. En effet, si le film a plu au sein de la rédaction, il n’en a pas été de même pour tout le monde, comme en témoigne son pourcentage de 61% sur Rotten Tomatoes. Un taux loin d’être ridicule, mais historiquement faible pour un film du MCU.

Après le cinéma, Disney+ ?

Malgré la critique glaciale envers leur long-métrage, les scénaristes Ryan et Kaz Firpo, qui ont co-écrit le scénario du film, ne souhaitent pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, comme ils le déclarent au cours de leur entretien avec Collider, ils sont motivés pour approfondir l’univers de cette équipe de super-héros très particulière :

Il y aurait de quoi faire une série sur Disney+. Peut-être qu’après avoir fait Eternals 2 et 3, nous pourrions aller aux préquels et en faire 10 épisodes. Chaque épisode serait alors consacré à un Éternel dans une période très spécifique. L'épisode de Thena pourrait avoir lieu dans la Grèce Antique, où elle fréquente Aristote, se produit dans le Colisée, et participe à la Guerre du Péloponnèse. Kingo, lui, aiderait Gandhi à se séparer des Britanniques, dans les années 20. (…) On aimerait voir Sprite vivre dans l'Angleterre de Shakespeare, être magicien, ou soutenir Harry Houdini. Il y a tellement d'occasions de regarder ces périodes vraiment fascinantes de l'histoire.

Sur le papier, cette idée aurait, en effet, beaucoup de potentiel. Surtout, Disney+ a prouvé ces dernières années que les mini-séries Marvel pouvaient très bien fonctionner, comme le montrent Wandavision, Falcon & Le Soldat de l’Hiver, Loki ou bien What if… ?. Encore, cela permettrait d’explorer de manière plus étendue le rapport entre Les Éternels et les grandes périodes de l’Histoire de l’humanité. Vaste programme, donc.

Il faudra voir ce qu’en pense officiellement Marvel Studios, étant donné la quantité de projets que le studio a déjà sous le bras pour les prochaines années.